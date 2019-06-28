«Адмиралтейские верфи» построят для Минобороны две новые подлодки «Лада»

АО «Адмиралтейские верфи» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) заключило контракт с Минобороны РФ на строительство двух подводных лодок проекта 677 «Лада». Об этом сообщается на официальном сайте петербургского судостроительного завода.

Данные субмарины будут построены исходя из проекта, скорректированного по результатам эксплуатации головного корабля серии «Санкт-Петербург», переданного Военно-морскому флоту в 2010 году.

Напомним, подводные лодки проекта 677 «Лада» в настоящее время признаны самыми перспективными неатомными подводными кораблями отечественного производства. «Адмиралтейские верфи» являются единственным заводом, где строят корабли данного класса.

Анастасия Шумова