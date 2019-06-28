Два башкирских активиста доставлены в отдел полиции после выступления на ВКБ

Отдел полиции №9 Уфы составил административные протоколы на лидера движения «Башкорт» Фаиля Алчинова и еще одного башкирского активиста Эльмира Мухаметьянова. Фаиль Алчинов был задержан в фойе конгресс-холла «Торатау» при попытке пройти на заседание Всемирного курултая башкир, как делегат от Зилаирского района. Задержать его попросил сотрудник администрации главы Башкирии Азат Бадранов. Эльмир Мухаметьянов был задержан сотрудниками полиции в зале заседаний, когда попытался привлечь внимание делегатов к задержанию Фаиля Алчинова.

Обоих, по их словам, доставили в отдел полиции №9, где составили административные протоколы (по уточненным данным, протокол был составлен только на Фаиля Алчинова). «Нас должны доставить в районный суд. По какой статье составлен протокол и в какой суд доставят пока неизвестно»,— сказал “Ъ-Уфа” Фаиль Алчинов.

Отметим, что врио главы Башкирии Радий Хабиров сегодня в выступлении на Всемирном курултае башкир призвал башкирские организации консолидироваться и не делить представителей национальностей «на башкир и не башкир».

Ирина Самойлова