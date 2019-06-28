Среднегодовой пробег автомобиля в России составляет 17,5 тыс км

28 июня, пятница
Автомобили в России за год в среднем проезжают 17,5 тыс. км, сообщает агентство «Автостат».
По данным агентства, пробег выше среднего у автомобилей Skoda (20,7 тыс. км) и Volkswagen (19,4 тыс. км), поскольку модели этих марок чаще всего используются для работы в такси.
Топ-10 марок с максимальным среднегодовым пробегом в России:
Минимальный среднегодовой пробег отмечен у Chery, Suzuki и Porsche — автомобили этих марок за год проезжают до 14 тыс. км.
В исследовании были проанализированы более 2 млн объявлений о продаже подержанных автомобилей в возрасте до 5 лет в 2019 году, с учетом корректировки на скрутку пробега.