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Среднегодовой пробег автомобиля в России составляет 17,5 тыс км

Автомобили в России за год в среднем проезжают 17,5 тыс. км, сообщает агентство «Автостат».

По данным агентства, пробег выше среднего у автомобилей Skoda (20,7 тыс. км) и Volkswagen (19,4 тыс. км), поскольку модели этих марок чаще всего используются для работы в такси.

Топ-10 марок с максимальным среднегодовым пробегом в России:

  1. Skoda — 20,7 тыс. км
  2. Volkswagen — 19,4 тыс. км
  3. Volvo — 19,4 тыс. км
  4. Ford — 18,8 тыс. км
  5. Hyundai — 17,9 тыс. км
  6. Lada — 17,9 тыс. км
  7. Toyota — 17,8 тыс. км
  8. Mitsubishi — 17,8 тыс. км
  9. Kia — 17,7 тыс. км
  10. Citroen — 17,7 тыс. км

Минимальный среднегодовой пробег отмечен у Chery, Suzuki и Porsche — автомобили этих марок за год проезжают до 14 тыс. км.

В исследовании были проанализированы более 2 млн объявлений о продаже подержанных автомобилей в возрасте до 5 лет в 2019 году, с учетом корректировки на скрутку пробега.

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