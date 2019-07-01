Казачья старина

Старочеркасский историко-архитектурный музей-заповедник занимает площадь 180 га (образован по инициативе М.А. Шолохова в 1970 году), включает в себя более 100 памятников архитектуры. В 2015-м заповедник лишился более 3,5 тысячи квадратных метров экспозиционных площадей согласно Федеральному закону, по которому все сооружения религиозного назначения безвозмездно передаются церкви. В итоге Ростовской епархии отошло более 10 бывших музейных объектов: Воскресенский собор, колокольня, Преображенская церковь, церкви Петра и Павла, Донской иконы Божией Матери и жилые дома. В течение двух лет — с 2015 по 2017 год — длилась тяжба между Ростовской-на-Дону епархией и Старочеркасским музеем из-за усадьбы атаманов Ефремовых. В 2017-м Верховный суд РФ распорядился оставить усадьбу в распоряжении музея. В ноябре 2018 года еще одно нежилое здание музея перешло в собственность РПЦ.