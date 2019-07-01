Собиратель редкостей

Сергей Куцев — один из самых авторитетных специалистов по медицинской генетике в мире

Главным внештатным специалистом по медицинской генетике Минздрава России Сергей Иванович Куцев был назначен в 2014 году. Он член-корреспондент РАН. Заведует кафедрой молекулярной и клеточной генетики Медицинского университета им. Н.И. Пирогова, является председателем этического комитета Минздрава России и президентом Ассоциации медицинских генетиков России.

Профессор Куцев — директор одного из ведущих отечественных научных учреждений — Медико-генетического научного центра (МГНЦ), который работает с редкими генетическими заболеваниями (частота случаев — один на 10 тысяч населения, или один на миллион, или же это вообще единичные случаи на всю страну). В МГНЦ собрана уникальная коллекция образцов ДНК, крови и клеточных культур.