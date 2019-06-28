Климкин заявил о предложении России освободить украинских моряков до суда

Глава МИД Украины Павел Климкин опубликовал в Facebook направленную российским МИДом дипломатическую ноту, касающуюся украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Согласно документу, Россия готова освободить моряков до суда, если Украина предоставит гарантии того, что они будут участвовать в судебном разбирательстве. Павел Климкин назвал это предложение «российской ловушкой», причем «довольно примитивной».

Документ, предположительно отправленный МИД РФ, датирован 25 июня и предназначен посольству Украины в Москве. «Украинской стороне предлагается предоставить <…> письменные гарантии участия каждого из 24 украинских моряков после их освобождения из-под стражи в предварительном и судебном следствии»,— говорится в ноте. Кроме того, Россия готова отдать Украине «на ответственное хранение» три задержанных корабля — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», если Украина предоставит письменные гарантии их сохранности.

По словам господина Климкина, Россия требует от Украины «признать, что моряки могли совершить преступление», а также «склоняет к признанию правомерности судебного процесса над ними по российскому законодательству». Также Москва хочет, чтобы Киев «прогнулся перед уголовно-процессуальным кодексом РФ, а заодно и косвенно признал оккупацию Крыма», убежден украинский министр.

«Россия без проблем может завершить все внутренние процессы, необходимые для освобождения моряков, в том числе в рамках действующих и для нас, и для них многосторонних документов. <…> Повестись на российский дипломатический развод — это опорочить моряков, которые уже шесть месяцев перед российским судом с достоинством настаивают, что Россия не имеет права их судить. А потом смиренно надеяться, что российский суд, самый гуманный в мире, обязательно нам их вернет. Ага, конечно»,— написал глава МИД Украины.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники задержали три украинских корабля, обвинив их экипаж в нарушении государственной границы РФ. 24 украинских моряка были арестованы и останутся под стражей до 24 июля. В Кремле говорили, что вопрос о передаче моряков не будет рассматриваться до вынесения им судебного приговора.

В мае 2019-го Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна немедленно освободить моряков. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Владимиру Путину с просьбой отпустить украинских моряков.

О развитии ситуации с задержанными — в публикации “Ъ” «В украинских моряках не увидели военнопленных».