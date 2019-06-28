Цифровое одиночество

В 2006 году в России появился первый банк без отделений — «Тинькофф Кредитные системы», в начале 2015 года переименованный в Тинькофф-банк. Он был ориентирован на перспективу развития рынка кредитных карт, которые на тот момент выпускали лишь два банка — «Русский стандарт» и Ситибанк. «Эта модель была абсолютно понятной, потому что зачем создавать отделения, если идентификацию может проводить сотрудник, который сам приходит к клиенту»,— поясняет концепцию банка вице-президент Максим Евдокимов. Цифровым Тинькофф-банк стал с 2008 года, когда у него появился свой интернет-банк, мобильное приложение было запущено в 2011 году. Доля банка на российском рынке кредитных карт по состоянию на 1 апреля 2019 года достигла 12,4%.

На сегодняшний день в России больше нет розничных цифровых банков. В 2012 году был создан Рокетбанк, который является виртуальной банковской платформой, принадлежащей группе Qiwi. В таком же формате работают и появившиеся позже банки «Точка», «Сфера», Делобанк и Просто-банк. Все они имеют самодостаточные цифровые каналы для обслуживания клиентов-предпринимателей, однако в основном не предоставляют услуги кредитования со своего баланса.

По мнению гендиректора аналитического агентства Frank RG Юрия Грибанова, в обозримом будущем банковский рынок не перейдет полностью в цифровой формат. Даже у «Тинькоффа», по его мнению, могут появиться офисы, «будь то обслуживание премиальных клиентов или формат шоурумов». По его словам, будущее за сближением модели классического и цифрового банка. «Создание полностью цифрового банка с нуля требует колоссальных затрат. Классические же банки вынуждены поддерживать сложившийся бизнес, и всеобъемлющий переход на "цифру" — это слишком радикальное изменение бизнес-модели»,— считает он.

Светлана Самусева