«Регуляторная гильотина» оказалась не для всех

Несколько ведомств попросили освободить их от действия так называемой «регуляторной гильотины». Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев выступил с идеей пересмотреть требования надзорных органов к бизнесу: он признал, что их число завышено и пообещал избавить предпринимателей от устаревших норм. Реформу запустили в январе этого года. Теперь, как выяснили «Ведомости», несколько ведомств и служб, в том числе Минюст, Минфин, ФСБ, Росгвардия и ФАС, попросили вывести их из-под действия «гильотины». Они объяснили свою просьбу тем, что у бизнеса нет претензий к их проверкам.

Страх ведомств нельзя назвать обоснованным, речь идет не о сокращении полномочий, а об их пересмотре, пояснил в интервью «Ъ FM» президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин: «Нужно сформировать единый подход надзора и контроля, для этого нужно прошерстить все ведомства. Речь идет об отмене ряда требований, по которым бизнес проверяется, об устранении дублирования, в том числе деятельности различных надзорных органов. Нельзя исключать, что полномочия тех или иных ведомств могут оказаться лучшей практикой, которая будет использована для тиражирования. Вчерашнее совещание показало, что некоторые опасения ведомств были развеяны».

«Ъ FM» спросил у бизнесменов: есть ли у них претензии к проверкам органов, которые просят вывести себя из-под действия «регуляторной гильотины»?

Александр Хрусталев, гендиректор девелоперской компании «НДВ Групп»: «За последние три года меня проверили больше двухсот раз. Очевидно, что каждая такая ревизия может привести к уголовному делу. Силовики являются мощным механизмом устрашения, в то время как бизнес не защищен, и все прекрасно понимают, что в любой день к любому предпринимателю могут постучаться из ФСБ, МВД. У нас не пытаются вести диалог, а сразу задерживают, арестовывают и блокируют бизнес через суды». Артем Елмуратов, директор по развитию компании Genotek: «У нас были проверки, мы должны удовлетворять определенным требованиям, но при этом не было каких-то критичных ситуаций с явными перегибами. Тем не менее надо учитывать, что это конкретно наша ситуация». Константин Кузин, председатель совета директоров холдинга «Группа Мегаполис»: «Нужно сделать аудит всех неналоговых контрольных точек и регулирующих организаций. Их чересчур много много, а самое главное — они занимаются созданием своих внутренних нормативных подзаконных актов и внутренних приказов, которые каждый раз повышают штрафы. Кроме того, они зачастую ставят бизнес вне поля легального существования. Смешно говорить, что у предпринимателей к ним нет претензий».

Как ранее подчеркивал вице-премьер Антон Силуанов, «регуляторная гильотина» поможет сократить число требований для бизнеса вдвое. Сейчас, по его словам, в России действуют около 2 млн видов требований и более 200 видов контроля.