В Липецке зерно прорастет в пластик

Входящее в инвестиционную группу «ЮТФ Холдинг» ООО «Рустарк» вчера в особой экономической зоне промышленно-производственного типа (ОЭЗ ППТ) «Липецк» официально начало возведение комплекса по переработке пшеницы в биополимеры. К 2030 году объем инвестиций в проект может составить 63 млрд руб., а мощности завода вырасти до 3 тыс. т пшеницы в сутки. По некоторым продуктам «Рустарк» намерен стать единственным производителем в РФ, а более 60% продукции планируется экспортировать. Эксперты считают, что «Рустарку» придется формировать рынок под себя, зато компания может стать одним из его лидеров.



Вчера в ОЭЗ «Липецк» в присутствии врио губернатора Игоря Артамонова было заложено строительство производственного комплекса по переработке пшеничного сырья на крахмалы и биополимеры ООО «Рустарк». Впервые о проекте стало известно в июне 2017 года, когда наблюдательный и экспертный советы ОЭЗ утвердили компанию в качестве резидента. Тогда инвестиции оценивались в 14,3 млрд руб. Однако к моменту начала строительства их объем вырос до 63 млрд руб. Как сообщили в «Рустарке», за 10—15 лет планируется реализовать четыре этапа проекта. На первом компания намерена до 2021 года вложить 8 млрд руб. в переработку 500 т пшеницы в сутки.

Еще по 15 млрд руб. предполагается направить во вторую (2024 год) и третью (2026 год) очереди: мощность переработки должна вырасти сначала до 1,5 тыс. т, а потом до 2,5 тыс. т в сутки, а предприятие освоит выпуск биополимеров и биомономеров. Четвертый этап компания намерена реализовать к 2030 году еще за 25 млрд руб., увеличив мощность до 3 тыс. т в сутки, а линейка производства расширится новыми типами биопластиков.

При этом к 2035 году в регионе должен быть сформирован кластер по производству «востребованных на мировом рынке» биокомпонентов для изготовления «экологически чистых биопластиков из возобновляемого сырья», сообщили в компании. Управляющий партнер «Рустарка» Роман Козырев уточнил “Ъ-Черноземье”, что проект будет реализовываться на собственные и заемные средства. Кредитовать строительство могут несколько банков, из которых господин Козырев предпочел назвать только Сбербанк. «Использование собственных и заемных средств на каждом этапе может меняться»,— добавил топ-менеджер. Он также отметил, что «Рустарк» на момент реализации проекта будет единственной компаний, производящей биополимеры из пшеницы, а более 60% продукции планируется экспортировать преимущественно в страны Европы.

Как рассказали в администрации Липецкой области, из подобных материалов «можно производить одноразовую посуду, упаковку и даже одежду». Такие биополимеры имеют, в отличие от пластика и полиэтилена, более быстрый срок разложения.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Рустарк» зарегистрировано в Липецкой области в апреле 2017 года с уставным капиталом 100 тыс. руб. По итогам 2017-го компания не получила выручки, чистый убыток составил 255 тыс. руб. Гендиректор — Вадим Тырышкин. По 7,5% принадлежит Роману Козыреву и Роману Чечневу, остальные 85% в собственности московского АО «ЮТФ Холдинг», гендиректором которой также является Вадим Тырышкин. Эту компанию через ООО юридическое агентство «КБ Эгида» контролируют Алексей (Алексеевич,51,67%) и Алексей (Григорьевич,15%) Коноваловы, а также Ольга Жук (33,33%). По собственным данным, инвестиционная группа «ЮТФ Холдинг» специализируется на создании производств по глубокой переработке сельхозпродукции. Среди профильных активов — расположенные в Краснодарском крае ООО «Крахмальный завод Гулькевичский» и производящее комбикорма и кукурузное масло ПАО «Хлеб Кубани».

Игорь Артамонов полагает, что именно такие инвесторы в сельском хозяйстве нужны региону: «Мы производим большой объем продукции, но пока у нас относительно простая переработка. То, что будет построено здесь,— очень наукоемкое, экспортно ориентированное и импортозамещающее производство. Это то, куда мы хотим двигаться, развивая сельское хозяйство в области». По словам присутствовавшей на открытии замминистра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут, в рамках зерновой стратегии России ожидается рост объема подобного производства. «Предусмотрено предоставление льготных кредитов для подобного рода предприятий. Мы разрабатываем дополнительные меры поддержки для переработчиков зерновых. Надеемся внедрить эти механизмы до конца года»,— заявила госпожа Лут.

Исполнительный директор Goldman group Дмитрий Гелемурзин отмечает рост популярности биополимеров в последние годы. «Драйвером такого роста является тренд на отказ от традиционного нефтяного пластика и пластмасс в пользу биоразлагаемых материалов: в частности, огромное внимание уделяется развитию биоПЭТ. Уже к 2022 году рынок может составить $50 млрд»,— говорит господин Гелемурзин. По его мнению, липецкий проект при заявленных мощностях может стать одним из лидеров по производству биопластика в России, так как в стране «такое производство слабо представлено ввиду высокой распространенности нефтедобывающих и перерабатывающих производств». «Завод может стать и одним из ведущих игроков на мировой арене»,— не исключил господин Гелемурзин.

Директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский также отмечает, что «в России с ее запасами углеводородов» тренды экономии газа и нефти, заботы о чистоте окружающей среды «пока не слишком популярны». Из-за этого, по мнению аналитика, в стране покупать продукцию из таких биополимеров будут любящие все новое энтузиасты, на которых массовый рынок не создашь. «Технология производства биополимеров значительно опережает свое время, поэтому рынок под свою продукцию производитель будет формировать сам, и от его маркетингового бюджета будут зависеть и спрос, и объем рынка на первоначальном этапе. Зачастую упаковка из биополимеров боится намокания, она более ломкая, чем из традиционных углеводородов, и потребуются немалые усилия, а также демпинг, чтобы убедить российского потребителя покупать ее»,— уверен эксперт.

Поэтому, по его словам, оправданно, что проект будет реализовываться поэтапно: на первом этапе уже можно будет протестировать спрос. При этом, отмечает Дмитрий Жарский, проблем с сырьем возникнуть не должно: «Россия полностью обеспечивает свои потребности в пшенице». «То, что госбанк может прокредитовать производство, внушает доверие, потому что он должен был проверить и одобрить бизнес-план»,— резюмировал господин Жарский.

Александр Прытков