Регионы получат добавку

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ сообщило, что отдельные регионы смогут получать дополнительное федеральное финансирование за комплексный подход к благоустройству. Одним из таких регионов может оказаться Башкортостан. Самарская область, по мнению экспертов, не входит в число субъектов РФ, наиболее успешно реализующих федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», справляясь «на тройку». В прошлые годы администрация Самары опаздывала со сдачей объектов. Мэрия уверяет, в 2019 году все работы ведутся с соблюдением сроков или с опережением.

Субъектам, которые синхронизируют реализацию проектов благо­устройства с национальными проектами и региональными программами по другим направлениям, в ближайшие годы планируется выделять дополнительные средства на формирование комфортной городской среды. Одним из таких регионов может стать Башкирия. Об этом сообщил Максим Егоров, заместитель главы Минстроя России, на встрече с врио главы Башкортостана Радием Хабировым в ходе рабочего визита в республику. Башкирия обогнала Самарскую область в составленном Минстроем РФ рейтинге субъектов по реализации приоритетного проекта в 2018 году. Область заняла 23-е место из 35, получив 56 баллов из 122 возможных. На одной строчке с ней расположились Ненецкий АО, Республика Мордовия, Тамбовская и Мурманская области. Обогнали Самарский регион в рейтинге более 50 субъектов РФ из 81. На первых местах расположились Московская, Тульская, Калужская области, Краснодарский край, Республика Татарстан и Белгородская область.

Реализация проекта «Формирование комфортной городской среды» началась в 2017 году. К концу года региону не удалось исполнить программу на сто процентов. В Самаре с большой задержкой был сдан обновленный в рамках программы «Городская среда» Струковский сад. Его открыли в конце мая 2018 года, однако через некоторое время на отремонтированном объекте начала проваливаться тротуарная плитка. Кроме того, неоднократно переносили сроки открытия четвертой очереди набережной, где уже после завершения работ происходил сход грунта со склонов после сильных дождей.

В прошлом году в Самаре планировали благоустроить 22 общественных пространства, выбранных в ходе общественного голосования, а также отремонтировать 100 дворовых территорий. По поручению губернатора области Дмитрия Азарова работы на всех объектах должны были завершиться 1 сентября.

В первых числах сентября глава города Елена Лапушкина раскритиковала департамент городского хозяйства за опоздание с исполнением программы — к началу сентября из 22 запланированных общественных мест благоустроили 15. Госпожа Лапушкина потребовала наказать ответственных за это чиновников и прекратить работу с недобросовестными подрядчиками.

Как пояснила тогда координатор регионального Центра мониторинга комфортности городской среды ОНФ Самарской области Екатерина Гудзима, задержки по срокам возникли в связи с тем, что не все архитектурные формы, предназначенные для установки, доставлялись ­вовремя.

В 2019 году администрация города намерена отремонтировать 50 дворов и четыре общественные зоны: площадь Мочалова, сквер Фадеева, сквер у храма Кирилла и Мефодия и Крымскую площадь. Судя по сообщениям городской администрации, в текущем году на всех объектах ремонт завершится в срок или раньше.

В начале июня Елена Лапушкина посетила выбранные для благоустройства объекты. Как сказано на сайте самарской администрации, на Крымской площади ремонт идет с опережением графика. В сквере Фадеева, по данным мэрии, работы идут в соответствии с графиком. Корреспондент „Ъ“ убедился, что участок готов к укладке завершающего покрытия — площадка засыпана щебнем и песком. Датой окончания работ на информационной табличке указывается 31 августа.

На площади Мочалова ремонт также завершится без опозданий. Это подтвердил „Ъ“ депутат совета Кировского района Самары, первый секретарь самарского городского отделения КПРФ Владимир Брязу. «Я был там в среду. Работники приступили к асфальтированию, скоро приступят к укладке плитки. Есть одна загвоздка — на участке находится арендатор торговой площади. Но все остальные торговые точки убраны. Я думаю, к 1 сентября однозначно успеют», — отметил депутат.

Екатерина Гудзима сказала, что итоги будут подводить в конце лета, сейчас же жалоб нет. Как поясняют эксперты, дополнительное финансирование получат регионы, наиболее удачно и масштабно справившиеся с задачей благоустройства пространства. Самарскую область, опираясь на итоги прошлых лет, к ним отнести нельзя.

Первый вице-президент Опоры России Павел Сигал назвал реализацию проекта в Самарской области удовлетворительной. «Самара и область несколько отстают от передовых регионов. Наилучшим образом развиваются Тульская и Калужская области, Краснодарский край»,— добавил он.

Сабрина Самедова