МЧС не хватило бензина

Заместитель начальника ГУ МЧС по Ульяновской области (теперь уже бывший) Сергей Золотов приговорен к трем годам лишения свободы условно и штрафу размером более 1 млн руб. за получение взятки в 43,5 тыс. руб. в виде топливной карты на тысячу литров бензина. В прокуратуре считают приговор слишком мягким и настаивают на реальном лишении свободы, в связи с чем рассматривают возможность кассационного представления. Сергей Золотов вину признает частично, отмечая, что брал карту не для себя, а для нужд управления, машины которого стояли без бензина. Защита осужденного с приговором не согласна и намерена дойти до Верховного суда, считая, что это не взятка, а превышение должностных ­полномочий.

Вступил в силу приговор суда в отношении бывшего заместителя начальника ГУ МЧС по Ульяновской области полковника Сергея Золотова, признанного виновным в получении взятки в значительном размере (ч. 2 ст. 290 УК РФ), сообщили в четверг региональное СУ СКР и областная прокуратура.

Дело было возбуждено по материалам регионального управления ФСБ. По данным ведомства, «18 июля 2018 года подозреваемый через посредника получил взятку за неприменение максимальных штрафных санкций в отношении сотрудников Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Ульяновской области за нарушения противопожарной безопасности». Когда 18 июля сотрудники ФСБ пришли с обыском в кабинет к Сергею Золотову, полковнику стало плохо, он вызвал скорую помощь и был госпитализирован. В этот же день он написал рапорт об увольнении из рядов МЧС.

По данным следствия, Сергей Золотов при проведении проверок соблюдения пожарной безопасности в подразделениях УФПС предложил директору управления покровительство, а тот, «опасаясь штрафных санкций, организовал приобретение топливной карты на 1 тыс. литров бензина стоимостью 43,5 тыс. руб.»

Полковник свою вину признал частично, утверждая, что брал карту не лично для себя, а для нужд ГУ МЧС, однако районный суд согласился с доводами следствия, приговорив экс-замначальника ГУ МЧС к трем годам лишения свободы условно со штрафом 1 млн 88 тыс. руб. с лишением на два года права занимать руководящие должности.

Обвинение, настаивавшее на наказании в виде четырех лет реального лишения свободы со штрафом 1,125 млн руб., направило апелляционное представление, но областной суд оставил в силе приговор районного суда.

В прокуратуре отмечают, что «не согласны со столь мягким приговором», и рассматривают возможность направления кассационного представления.

В свою очередь кассационную жалобу намерен направить и адвокат Сергея Золотова Константин Тихонин. «Мы не согласны с приговором и будем обжаловать его вплоть до Верховного суда. Мой подзащитный признал, что он злоупотребил должностными полномочиями, но взятку не брал. Квалификация проступку дана неверно, по этому поводу есть даже постановление пленума Верховного суда, которое фактически проигнорировал районный суд. Карточку Золотов брал для служебных целей, потому что бензин им не выделяли, служебные машины стояли, все инспекторы ездили на личных автомобилях, и он решил таким методом помочь управлению и коллегам»,— сказал адвокат.

Сергей Титов, Ульяновск