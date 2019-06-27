«Кластер был создан для привлечения лучших медицинских технологий в Россию» Первый заместитель гендиректора Фонда ММК Ильдар Хайруллин — в программе «Цели и средства»

Что такое Международный медицинский кластер и кто в него инвестирует? Как организована работа на текущем этапе и насколько популярна биомедицина среди инвесторов? Об этом обозревателю «Ъ FM» Константину Максимову в программе «Цели и средства» рассказал Ильдар Хайруллин, первый заместитель гендиректора Фонда Международного медицинского кластера.

— Что такое Фонд Международного медицинского кластера?

— Наш фонд учрежден правительством Москвы для привлечения лучших практик на территорию «Сколково», где мы локализуемся, и последующего трансфера в нашу систему здравоохранения лучших зарубежных медицинских технологий, управленческих практик, медицинского образования и R&D.

— Кто выступает в качестве инвесторов?

— Инвестиции идут со стороны государства в лице правительства Москвы, а также есть целый ряд крупных, серьезных инвесторов — как зарубежных, так и российских. В частности, необходимо упомянуть Strongbow Investments Евгения Туголукова. Из зарубежных инвесторов — группа компаний ORPEA из Франции. Со стороны отечественных – компания «Ташир Медика», которая реализует проект первого цифрового госпиталя «Бундан» на нашей территории, и группа A&NN, которая взялась за реализацию клиники Страсбургского университета.

— На кого вы больше ориентируетесь сейчас, какая страна представляет собой своеобразный центр передовых технологий?

— Одна из целей ММК – перенаправление потока медицинских туристов. Соответственно, особый акцент мы делаем на тех направлениях, куда идет основной поток, – это Израиль, Европа, Южная Корея. И, конечно, мы открыты для клиник из других стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

— Насколько у инвесторов популярна эта тема? Мы можем говорить о каких-то примерных объемах?

— Предварительно судить об объемах инвестирования мы не можем. Но инвестиции в проект распределяются следующим образом: Правительство Москвы строит стены клиник, обустраивает прилегающую территорию и приводит само здание в состояние shell&core, а вот отделка и оснащение оборудованием, операционные расходы – все это ложится на инвесторов. Таковы условия инвестиционного соглашения.

— При реализации проекта возможно ли говорить о равнозначном доступе к технологическим новациям, достижениям, которые есть у обозначенных вами клиник, чтобы мы могли в той же степени представить это и в России?

— Конечно. В этом заключается основная идея — создать территорию, где зарубежная медицина могла бы очень спокойно себя чувствовать, могла работать здесь по своим протоколам, с использованием оборудования, которое, может быть, даже не зарегистрировано в Российской Федерации.

— А есть ли тогда ограничения легального характера: не вмешивается ли Минздрав или правительство Российской Федерации? Условно: господа, вы, конечно, все замечательно делаете, но мы обязаны сертифицировать что-то прежде, чем вы начнете это использовать.

— Нет, федеральный закон № 160-ФЗ «О международном медицинском кластере» как раз прописал условия деятельности нашего кластера: на этой территории заходящие к нам клиники могут использовать собственные протоколы, оборудование и лекарственные препараты, в клиниках-участниках проекта могут работать сотрудники этих головных клиник без подтверждения дипломов и документов.

— Тогда логичный вопрос, учитывая подобные преимущества: вы ощущаете сопротивление со стороны существующих медицинских учреждений?

— Наверное, это не сопротивление, а некое описание рисков, которые возможны в результате реализации этого проекта. Но тот же федеральный закон накладывает на нас обязательства по осуществлению контроля за деятельностью наших участников с точки зрения качества и безопасности медицинской помощи. В частности, речь идет о механизмах, препятствующих поставке неапробированных, не имеющих высокую степень доказательности лекарственных препаратов, какого-то оборудования, технологий и так далее. Все технологии, препараты и оборудование, которое будет использовать на территории ММК, имеют регистрационные документы и все разрешения страны ОЭСР, откуда пришла эта клиника — это очень четкое требование.

— С технологической точки зрения, за чем будущее, где сейчас самый конек применения? Возможно, это вопросы, связанные с онкологическими заболеваниями, нейрозаболеваниями или еще какими-то направлениями?

— Сейчас основной тренд — персонифицированная медицина. Что это такое? Представьте, что мы хотим создать конкретный препарат с заданными свойствами, максимально эффективный для определенного пациента. Клеточные технологии, разработка различных девайсов и препаратов, которые исходно генетически адаптированы именно к вам. Это разработка различных препаратов иммунотерапиии сложных заболеваний и мышечной дегенерации, каких-то спинальных нарушений и онкологии. В качестве примера: буквально два дня назад у меня состоялся очень интересный разговор с коллегами из Бельгии, которые создали лечебную вакцину при ганглиобластомах головного мозга. Суть ее создания заключается в том, что во время операции производится забор части опухоли, а после этого в течение 21 дня изготавливается вакцина в Голландии. И на 21-й день начинается лечение индивидуальной вакциной вышеупомянутого пациента с использованием конкретных антител конкретной опухоли конкретного пациента.

— Да, действительно, звучит как фантастика о технологиях будущего.

— Это настоящее — они уже работают. Сейчас у них на подходе аналогичные технологии по борьбе с раком печени и раком поджелудочной железы. Более 1,5 тыс. исследований по иммунотерапии рака в настоящий момент проводятся в мире.

— И все же в заключение попрошу вас дать краткое резюме: что такое ММК, какие цели и задачи стоят, что нового прорывного ждет пациентов и врачей, какие технологии?

— ММК — это территория 57 га на территории Сколково. Три основных трека: медицинский —, трансфер лучших медицинских практик из стран ОЭСР; направление R&D — создание новых лекарственных средств, технологий лечения, нового медицинского оборудования; и, наконец, медицинское образование — на первом этапе это постдипломное образование врачей, медсестер, медицинских управленцев. Плюс апробирование новых технологий на нашей территории, а потом взятие лучших практик на территорию Москвы и Российской Федерации.