«Феникс» попал в огонь

Саратовская полиция и региональное управление МЧС выясняют причины пожара на рынке «Феникс» в Энгельсе, произошедшего в минувшую среду. Как сообщили в ГУ МЧС по Саратовской области, сейчас на месте происшествия работают эксперты и дознаватели. На пожаре потеряли имущество около сотни арендаторов. Представители рынка говорят, что у них были конфликты с конкурентами и заявляют о поджоге. В областном правительстве обещают помочь собственнику и арендаторам с получением страховых выплат. Конкуренты рынка «Феникс» уверяют, что никаких конфликтов с собственниками рынка не было.



Пожар на рынке «Феникс» в Энгельсе на площади Свободы начался в среду примерно в 18.30, уже после закрытия торгового объекта. Как сообщили в ГУ МЧС по Саратовской области, на вызов выехали 17 единиц техники и 50 человек личного состава. Горела кровля одного из торговых павильонов на площади 1,5 тыс. кв. м. Пожар удалось ликвидировать только в 22.17.

Вчера на заседании правительства Саратовской области глава кабинета министров региона Александр Стрелюхин сообщил, что на рынке работали более 600 арендаторов и около 100 из них в результате пожара потеряли находившееся в торговых павильонах имущество. По словам господина Стрелюхина, сейчас стоит вопрос о возмещении ущерба через страховые компании.

Рынок «Феникс» работает в Энгельсе более 30 лет. ООО «Торговый центр “Феникс”» принадлежит местному бизнесмену Николаю Аверину. Он же владеет другим крупным энгельсским рынком на улице Гоголя ОАО «Центральный рынок», авторынком ТЦ «Лотос» на улице Маяковского, а также двумя домами отдыха в Хвалынске: ООО «Парк-отель Хвалынский» (доля 75,5%) и ООО «Дом отдыха Черемшаны 2» (100%). Чистая прибыль ООО «Торговый центр “Феникс”» в 2017 году составила 2,57 млн руб. при выручке 19,6 млн руб.

Управляющий рынком «Феникс» Григорий Карпачев сказал “Ъ”, что руководство компании рассматривает версию поджога торгового объекта, однако говорить, кто мог бы быть в этом заинтересован, господин Карпачев отказался. «Конфликты были, но пусть в этом разбирается следствие, пока ничего говорить не буду», — сказал управляющий рынком. Григорий Карпачев сказал, что пока не может оценить размер ущерба, нанесенного рынку пожаром. Также он затруднился пояснить, было ли имущество ТЦ «Феникс» застраховано.

По данным источников “Ъ” в районной администрации, у собственников рынка «Феникс» был конфликт с бизнесменом Арменом Джуликяном, бенефициаром ТЦ «Покровскъ» (официально ООО ТД «Покровск» принадлежит Илье Ковалеву). ТЦ «Покровскъ» был построен в 2017 году недалеко от рынка «Феникс». Источник “Ъ” отметил, что торговые площади нового рынка так и не были заполнены и предприниматели предпочитали работать на старом месте, на площади Свободы. В мае этого года решением районной администрации конечные остановки нескольких автобусов были перенесены от рынка «Феникс» к ТЦ «Покровскъ». Меры объяснялись неудобством старой остановки для пассажиров. Как пояснил собеседник “Ъ”, количество арендаторов в торговом центре благодаря этому не увеличилось.

Армен Джуликян отрицает наличие конфликта с владельцем рынка «Феникс» и утверждает, что вообще не знаком с Николаем Авериным. «Сейчас разве 90-е? Кто будет поджигать другой рынок, чтобы на него думали? Я не знаю, насколько глупым человеком надо быть, чтобы таким заниматься. Чтобы люди шли к тебе, надо создавать комфортные условия. Я построил дорогу, стоянку, люди сами ко мне пошли. А поджогами я не занимаюсь, думаю, к ним пожарные придут и выяснят, что там произошло», — отметил господин Джуликян.

Сергей Петунин