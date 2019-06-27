Проектирование трамвайной линии по улице Московской в Краснодаре завершится в 2020 году

Фото: администрация Краснодара

Сегодня, 27 июня, депутаты городской Думы Краснодара приняли решение о выделении денег на проектирование трамвайной линии по улице Московской от улицы Солнечной до Петра Метальникова. Проектирование начнется в этом году и закончится в 2020-м.

Как сообщили в мэрии, ветка протяженностью 5 км будет иметь разворотное кольцо у ТЦ «Стрелка» на улице Петра Метальникова. Кроме того, сейчас в Краснодаре идет подготовка к строительству четырех новых трамвайных линий общей протяженностью 27,4 км. Ветка в микрорайон Гидростроителей протяженностью 8,4 км пройдет от улицы Трамвайной по улицам Мачуги, Автолюбителей и Невкипелова, завершившись разворотным кольцом возле ЖК «Трилогия». Ветка в Губернский микрорайон протяженностью 9,5 км пройдет от действующих трамвайных путей на улице Красных Зорь по улицам Российской, Жлобы, Восточно-Кругликовской, 40 лет Победы и Героев-Разведчииков до улицы Домбайской. Еще одна ветка продлит трамвайные маршруты от разворотного кольца на улице Бершанской до аэропорта Краснодар. Трамваи пойдут по улицам Бершанской, 1 мая и Фадеева.

Сообщается, что предыдущие трамвайные линии были построены в Краснодаре в 90-х годах XX века. В 1994 году завершилось строительство ветки протяженностью 7,1 км в Юбилейный микрорайон, а в 1998 году была принята в эксплуатацию ветка по Садовому путепроводу до КубГТУ протяженностью 3,5 км.

Василий Хитрых