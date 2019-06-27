Бывшему сенатору Арашукову продлили арест на три месяца

Басманный суд Москвы продлил на три месяца арест бывшему сенатору от Карачаево-Черкесской Республики Рауфу Арашукову, сообщил «Интерфакс». В ходатайстве адвокатов подзащитного об изменении меры пресечения было отказано. Господин Арашуков останется в СИЗО до 30 сентября.

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Вместе с господином Арашуковым арест был продлен также его отцу бывшему советнику генерального директора «Газпром межрегионгаза» Раулю Арашукову и его двоюродному брату генеральному директору «Газпром газораспределение Астрахань» и «Газпром межрегионгаз Астрахань» Руслану Арашукову.

Рауф Арашуков и его отец были задержаны 30 января. Арашукова-старшего подозревают в организации преступного сообщества (ОПС) и хищении газа на 30 млрд руб. с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ). Самого экс-сенатора подозревают в организации нескольких преступлений этой ОПС, в том числе двух убийств — лидера молодежного движения «Адыге Хасэ» Аслана Жукова и советника экс-президента Карачаево-Черкесии Бориса Эбзеева Фраля Шебзухова. Рауфу Арашукову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), ч. 4 ст. 309 УК РФ (давление на свидетеля), ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

По инкриминируемым статьям Арашукову-младшему грозит пожизненный срок, а его отцу — до 25 лет лишения свободы. Оба свою вину отрицают.

Подробнее о деле клана Арашуковых читайте в материале “Ъ” «За сенатором пришли в Совет федерации».