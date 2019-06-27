В Бавлах полностью восстановили водоснабжение

В городе Бавлы Татарстана, где проживает порядка 22 тыс. человек, восстановлено водоснабжение, сообщил «Интерфаксу» замглавы Бавлинского района Ринат Хамидуллин. Напомним, в городе ранее ввели 4012631 режим чрезвычайной ситуации из-за нехватки воды в результате аварии на Миннигуловском водозаборе.

«В частные дома подача воды сейчас организована, в многоквартирные дома вода тоже уже поднялась», — сообщил господин Хамидуллин. Чтобы решить проблему с водоснабжением власти города восстановили две дополнительные скважины, после чего начали закачку из них. В будущем планируется закупить новые насосы для водозабора.

“Ъ-Казань”