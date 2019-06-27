В Петербурге призвали остановить исход промышленных предприятий за черту города

Депутаты Заксобрания и производственники призывают остановить исход промышленных предприятий Петербурга и рабочих мест за городскую черту.

«На месте ликвидированных предприятий в Выборгском районе строится около 1 млн кв. м жилья,— привела данные депутат ЗакСа Ирина Иванова в ходе заседания Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга.— Завод "Светлана" практически полностью снесли, а плана планировки этой территории все еще нет».

По мнению госпожи Ивановой, надо приостановить застройку территорий промышленных предприятий жилой недвижимостью. «Мы должны не только где-то жить, но и работать»,— объяснила она.

«Городом много лет управляли девелоперы. И не только градостроительством, но и всем»,— прокомментировал председатель Совета директоров – научный руководитель НПК «Механобр-Техника» Леонид Вайсберг. В результате замены устаревающих производств на высокотехнологичные будет происходить только вымывание рабочих мест, добавил он.

Более того, по мнению господина Вайсберга, показатели трудовой вовлеченности населения скудно учтены и в госпрограмме города по развитию промышленности («Развитие промышленности, инновационной деятельности и агропромышленного комплекса в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы.— “Ъ-СПб”). В документ, как считает руководитель «Механобр-Техники», должны быть внесены новые целевые показатели.

Елена Большакова