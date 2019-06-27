Около 70% новостроек в Петербурге достроят по ДДУ

Около 70% жилых строительных проектов в Петербурге в стадии реализации будут достроены в рамках договоров долевого участия. Об этом заявил гендиректор Объединения строителей Санкт-Петербурга Алексей Белоусов.

По его словам, всего в городе реализуется 300 строительных проектов, сообщает ТАСС.

С 1 июля 2019 года застройщики не смогут привлекать средства дольщиков. Средства покупателей жилья будут направляться на счета эскроу, которые будут доступны компаниям лишь после ввода объектов в эксплуатацию. Исключение сделано только для застройщиков с госучастием либо прошедших государственный отбор