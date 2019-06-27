ЕСПЧ рассмотрит жалобы заключенных из России на пытки и сексуальное насилие

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал жалобы 31 заключенного из десяти российских исправительных колоний, расположенных в Кемеровской, Костромской, Нижегородской областях, Красноярском крае, республиках Татарстан и Мордовия. Как сообщил правозащитный фонд «Общественный вердикт», заключенные мужчины жалуются на пытки, сексуальное насилие и унижающее человеческое достоинство обращение, которым они подвергаются из-за пониженного социального статуса. Речь идет об осужденных, которых на тюремном жаргоне называют «опущенными».

Суд присвоил жалобам конфиденциальный и анонимный статус. Он уведомил российские власти о том, что они не могут разглашать имена заявителей и любые сведения, которые позволяют их идентифицировать.

В жалобах заключенные указывают, что им запрещают сидеть за одним столом в столовой с другими заключенными, им выдают посуду с дырками и испорченную еду, запрещают держать продукты в общем холодильнике. А за нарушения они подвергаются избиениям и сексуальному насилию.

«Теперь Россия должна привести ЕСПЧ примеры реакции правоохранительных органов и решений судов по делам, связанным с нарушениями прав этой категории заключенных. Государство должно представить документы, которые доказывают, что Россия принимает меры для преодоления практики издевательств над заключенными из группы "опущенных"»,— пояснили в «Общественном вердикте».

Анастасия Курилова