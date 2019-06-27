Сотрудница балашовского ЗАГС оштрафована за сокрытие должностного нарушения

Сотрудница ЗАГС по Балашовскому району признала вину в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Она оштрафована на 20 тыс. руб., сообщили в СУ СК по Саратовской области.

Сообщается, что на момент противоправного деяния специалист исполняла обязанности руководителя отдела ЗАГС. В феврале 2017 года к ней, как к руководителю, с заявлением об удочерении девочки обратилась женщина. Она предоставила решение Балашовского районного суда об установлении удочерения и необходимости внесения изменения в запись акта о рождении ребенка в отделе ЗАГС города Ташкента Республики Узбекистан. И.о. начальника отдела ЗАГС не направила необходимые документы в Узбекистан, и, впоследствии, желая скрыть нарушение, изготовила несоответствующую действительности копию резолютивной части решения Балашовского районного суда, согласно которой девочка якобы родилась в Балашове. Недостоверную информацию сотрудница указала и в свидетельстве о рождении ребенка.

Марина Ковалева