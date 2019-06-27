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Фото: Андрей Абрамов

Ущерб окружающей среде

Организаторов свалки на территории СНТ "Родник" заставляют выплатить 400 млн рублей за ущерб окружающей среде.

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Ущерб окружающей среде в результате функционирования свалки, функционирующей уже несколько лет и занимающей больше 2 га, оценивается в сумму около 3 млрд. рублей. Хранящемуся на свалке мусору, в основном это строительные отходы и металлолом, присвоен IV класс опасности.

В Росприроднадзоре установили, что свалка распложена на территории 38 земельных участков в садоводческом товариществе. Большинство из них принадлежат пяти физическим лицам, кто собственник остальных – устанавливается.

Установленным собственникам участков Росприродназдор направил претензионные письма с предложением возместить ущерб на сумму от 15 млн. рублей до 400 млн. рублей.

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