В отношении директора нижегородского ГУАД возбудили дело о злоупотреблении полномочиями

Как сообщает Генпрокуратура РФ, в отношении директора государственного казенного учреждения Нижегородской области «Главное управление автомобильных дорог» (ГКУ НО «ГУАД») Дениса Цветкова возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Оно связано с отказом предприятия заключить контракт на 68 млн руб. с победителем аукциона.

Нарушение в ходе проверки выявила прокуратура Канавинского района. В октябре 2018 года юрлицо подало заявку на участие в аукционе ГУАД по содержанию дорог в одном из областных районов и было признано победителем. Однако заказчик отказал в заключении контракта «по причине якобы формального несоответствия приложенной в качестве обеспечения обязательств общества банковской гарантии». Прежде аналогичные гарантии победителей не мешали ГУАД заключать контракты с ними.

«Установлено, что решение об отказе принято по надуманным основаниям, поскольку банковская гарантия соответствовала нормам закона и требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении закупки»,– говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ.

Дело расследуется по ч. 1 ст. 285 УК РФ и находится на контроле прокуратуры области. Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до четырех лет.

Анастасия Еремина