27 июня, четверг
Войти в профиль
Ижевск. Удмуртия

Коротко

Новости

все новости

Председателем гордумы Можги стала Надежда Вдовина

Новым председателем городской думы Можги стала главврач районной больницы Надежда Вдовина. Госпожа Вдовина будет работать спикром бесплатно, без заключения трудового договора и без получения денежного содержания за счет бюджета. На новой должности она сменит Валерия Королькова, который покинул пост в апреле 2019 года по состоянию здоровья.

Напомним, что ранее депутаты гордумы Можги внесли изменения в устав муниципалитета, согласно которым председатель думы должен работать на непостоянной основе, без получения зарплаты.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Мероприятия

Первые лица

Интервью

Партнерский проект

Новости компаний

мы в социальных сетях

Профиль пользователя