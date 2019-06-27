Председателем гордумы Можги стала Надежда Вдовина

Новым председателем городской думы Можги стала главврач районной больницы Надежда Вдовина. Госпожа Вдовина будет работать спикром бесплатно, без заключения трудового договора и без получения денежного содержания за счет бюджета. На новой должности она сменит Валерия Королькова, который покинул пост в апреле 2019 года по состоянию здоровья.

Напомним, что ранее депутаты гордумы Можги внесли изменения в устав муниципалитета, согласно которым председатель думы должен работать на непостоянной основе, без получения зарплаты.