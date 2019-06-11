Председателя гордумы Можги лишат зарплаты

Депутаты гордумы Можги внесли изменения в устав муниципалитета, согласно которым председатель гордумы должен работать на непостоянной основе, то есть без заключения трудового договора и без получения денежного содержания за счет бюджета. Соответствующее решение народные избранники приняли на 43 сессии думы, сообщает пресс-служба администрации города.

Также депутаты приняли решение об участие Можги в ежегодном конкурсном отборе проектов развития общественной инфраструктуры, внести изменения в бюджет города, утвердили положение об отделе записи актов гражданского состояния. Кроме того, были внесенеы изменения в состав комиссии по делам несовершеннолетних.