Реформирование деятельности АО «ЖБК-1»

Совет директоров АО «ЖБК-1» 26 июня 2019 года принял решение о реформировании деятельности предприятия. Выпуск железобетона будет перенесен на производственную базу завода ЖБИ «Стройиндустрия» в Мотовилихе. Рассмотрены перспективные проекты развития бизнеса и максимально рационального использования освобожденных от производства площадей на ул. Героев Хасана, 42, и поручена их дальнейшая разработка.

Специалисты по изготовлению строительных материалов перейдут на работу на новую производственную площадку, на которой запланировано увеличение выпуска железобетона вдвое. Это позволит обоим предприятиям повысить эффективность производства, а значит – и зарплату персоналу.

Соглашение акционеров двух предприятий для оптимизации выпуска продукции и развития других видов бизнеса – своевременный и адекватный ответ строительных компаний на вызовы времени.