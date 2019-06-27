Руслан Шигабутдинов вступил в должность генерального директора АО «ТАИФ»

Руслан Шигабутдинов, сын Альберта Шигабутдинова, решением собрания акционеров АО «ТАИФ», состоявшегося 27 июня, вступил в должность гендиректора компании. Об этом было заявлено журналистам по окончании собрания.

Альберт Шигабутдинов, занимавший эту должность с 1995 года, останется советником нового гендиректора по стратегии. Сам он отметил, что его отставка с поста гендиректора АО «ТАИФ» была согласована с руководством Татарстана. Он сказал, что ему было предложено возглавить вновь созданную Управляющую компанию "ТАИФ", которой принадлежат доли в некоторых активах группы. Он сообщил, что подумает над предложением. Альберт Шигабутдинов добавил, что скорее всего в ближайшее время уйдет в отпуск, добавив, что за эти годы у него набралось 300 дней неотгуленного отпуска.

Как писал “Ъ-Казань”, о своем решении покинуть пост гендиректора АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов заявил накануне. За 24 года в должности господин Шигабутдинов заработал капитал в размере $1,2 млрд и вошел в сотню богатейших людей России по версии Forbes.

Ольга Кудрина, “Ъ-Казань”