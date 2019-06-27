В работе «Википедии» произошел сбой

Стало известно о сбое в работе «Википедии». Об этом сообщает сервис Downdetector. В комментариях пользователи жалуются на работу «Википедии» в Европе (4:00).

«В Москве не работает где-то с 3:45 утра 27 июня 2019»,— говорится в одном из комментариев. По состоянию на 4:46 при попытке зайти на «Википедию» появлялась надпись «Время ожидания ответа от сервера ru.wikipedia.org истекло».

В 5:01 попытка зайти на «Википедию» удалась.