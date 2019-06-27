0,5 процента составило падение ВВП РФ в мае в сравнении с апрелем 2019 года с учетом сезонного и календарного факторов, оценили экономисты Института ВЭБа, которые до недавнего времени делали те же оценки в Минэкономики. По их расчетам, годовые темпы роста экономики в мае замедлились до нуля после роста на 1,1% в апреле, а за январь—май составили 0,6%. Близкие результаты получили в самом Минэкономики, где оценили годовые темпы роста ВВП за январь—май 2019 года в 0,7%. В апреле—мае среднемесячная динамика экономики с учетом сезонности сменилась на стагнацию со знаком плюс — со стагнации со знаком минус в январе—марте. Однако в Институте ВЭБа ожидают ее оживления уже в июне.