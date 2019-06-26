Мэр Перми отреагировал на критику губернатора

Как стало известно «Ъ-Прикамье», мэр Перми Дмитрий Самойлов сегодня утром провел ряд внеплановых совещаний. На первом, в 9 утра, он собрал всех заместителей и глав районов. Также из командировки был отозван первый замглавы Виктор Агеев. После общего совещания глава города провел персональные беседы с членами своей команды.

По данным собеседников, на совещании шла речь об усилении работы команды после прозвучавшей критики со стороны губернатора Максима Решетникова. В частности, замглавы Ольге Немировой была поставлена задача решить вопросы с участками на набережной в Кировском районе. Господину Агеев – поручено решить вопросы с НТО. В мэрии эти сведения не комментируют.

Напомним, вчера входе пресс-конференции губернатор раскритиковал, в том числе и лично главу города Дмитрия Самойлова. Такая критика прозвучала впервые. Губернатор остался недоволен реализацией инициатив по регулированию рынка рекламы и НТО, а также благоустройством города.

Публично отвечать на критику губернатору мэр не стал – никаких комментариев в прессе не появилось.