Досталось по первое лицо

Руководитель Пермского края Максим Решетников выступил с критикой главы Перми Дмитрия Самойлова. Ранее публичная критика губернатора касалась только заместителей господина Самойлова. Губернатор остался недоволен реализацией инициатив по регулированию рынка рекламы и НТО, а также благоустройством города. Собеседники „Ъ-Прикамье“ предполагают, что критика со стороны губернатора не приведет к отставкам мэрии. По их мнению, таким образом губернатор только предупредил чиновников. Эксперты отмечают, что господину Решетникову сложно работать с командой, сформированной предыдущим главой региона.



Губернатор Пермского края Максим Решетников на пресс-конференции выступил с критикой главы администрации Перми Дмитрия Самойлова и его первого заместителя Виктора Агеева. Глава региона заявил, что «не видит в городе системной, кропотливой работы».

«Что я любил и умел делать (в департаменте экономической политики и развития правительства Москвы.— „Ъ-Прикамье“), так это сидеть за столом, собирать людей и решать сложные ситуации. Кропотливо просчитывать варианты. Когда ты десяток таких вариантов переберешь, все взвесишь, то приходишь к нормальному решению. А потом раз в месяц следишь, как все реализуется. Так я реализовал полтора десятка очень крупных проектов. В Перми я такого не вижу, все „маячки“, которые еще в 2017 году городской администрации поставил, — на месте. Ничего не решилось»,— отметил глава региона.

«Год назад обратил внимание на пустыри, говорю: Дмитрий Иванович, займитесь, пожалуйста, брошенными территориями. Недавно, 12 июня, гулял с семьей по эспланаде, возвращался по улице Пермской, смотрю — те же самые заросли в одном квартале от улицы Ленина. Звоню Дмитрию Ивановичу, спрашиваю: что делается по этой проблеме. Через три дня ответный звонок — Максим Геннадьевич, а где вы гуляли?.. Если глава администрации так относится к собственному городу, то это странно»,— привел пример губернатор.

Также глава региона недоволен действиями Дмитрия Самойлова и Виктора Агеева, касающимися регулирования рынка наружной рекламы и НТО. Говоря о проблемах регулирования нестационарных торговых объектов, господин Решетников заметил, что городская администрация не выполняет задачи по развитию ярмарочной торговли. «В ряде случаев ларьки поуничтожали, переместили, убрали. Это правильно. Но тут же приходят бабушки, что-то продают... Поставьте рядом нормальный рынок, определите правила: производишь сельхозпродукцию — вот тебе место, приезжай и бесплатно продавай. Два года бьюсь, поставил задачи Агееву, Самойлову, — ничего не делается, ноль реакции»,— возмутился губернатор.

Недовольство главы вызвали и недостаточное использование возможностей нового фонтана на эспланаде в День города («Ни звука, ни шоу: собрали столько людей — и такой уровень подготовки»), и медленная работа по передаче набережной в Кировском районе из федеральной собственности в муниципальную. «Как так можно любить свой город? Любить — значит работать, пахать по 16 часов 6 дней в неделю»,— резюмировал губернатор.

Он отметил, что при возникновении проблем чиновники сразу ссылаются на требования руководства региона, «палец наверх поднимают — мол, все Куйбышева, 14». «Но это полная ерунда! Мы же требуем только одного — приведения города в порядок и появления нормальных, понятных правил игры и следования им»,— добавил губернатор.

Вместе с тем, господин Решетников похвалил работу заместителей главы Перми Людмилы Гаджиевой (курирует социальный блок) и Анатолия Дашкевича (отвечает за дорожное строительство).

Источники, близкие к краевому руководству, отмечают, что выступление губернатора было экспромтом. «Ничего подобного при подготовке пресс-конференции не планировалось»,— поделился один из собеседников.

Отметим, что краевые власти не в первый раз выступают с критикой руководства Перми. Так, в мае, после ежегодного отчета Дмитрия Самойлова перед депутатами Пермской думы, первый вице-премьер краевого правительства Ольга Антипина призвала городские власти ставить более амбициозные цели. «Мы считаем, что команда Перми (я имею в виду и команду городской администрации, и депутатов) может намного больше, чем делает сегодня. Пермь не достигла своего предела, нужно ставить более амбициозные планы»,— призывала госпожа Антипина. А до этого после критики работы мэрии со стороны губернатора ушел в отставку замглавы Перми по вопросам ЖКХ Сергей Романов.

В мэрии от каких-либо комментариев отказались. При этом сам мэр присутствовал на совете глав при губернаторе и выглядел бодрым.

Дмитрий Самойлов считался членом команды экс-губернатора Виктора Басаргина. В 2013–2014 годах возглавлял администрацию губернатора, летом 2014 года победил на конкурсе по выборам главы администрации (сити-менеджера) Перми. Через два года депутаты Пермской думы поддержали его кандидатуру на пост главы Перми. Однако в 2017 году, после отставки Виктора Басаргина и смены главы региона, главе Перми удалось сохранить свой пост.

Виктор Агеев работает заместителем главы администрации Перми с 2010 года. В 2017-м по предложению Виктора Басаргина занял должность вице-премьера и руководителя министерства экономического развития. Однако летом того же года был делегирован новым краевым руководством обратно в мэрию Перми. По одной из версий, господин Агеев должен был представлять интересы регионального правительства в городской администрации.

Политконсультант Сергей Иванов предполагает, что критика со стороны губернатора может привести к отставке господина Агеева. «Губернатора не устраивает, что управленческие компетенции руководства Перми недостаточны для воплощения идей краевого руководства. И я не исключаю, что Дмитрий Самойлов снова будет вынужден уволить одного из своих заместителей, чтобы обезопасить себя»,— предполагает эксперт.

Политический консультант Людмила Ознобишина отмечает, что трудности во взаимодействии губернатора с руководством Перми связаны с тем, что городская команда «формировалась под другую конфигурацию управления». «Подходы и принципы команды Максима Решетникова отличаются от команды прошлого губернатора. Во-первых, проводимые реформы должны быть сжаты, а не растянуты по времени. Во-вторых, город не должен создавать дополнительных кризисов и скандалов в публичном поле. В-третьих, от городского руководства требуется разделять идеологию губернатора, быть ее активным проводником»,— считает политконсультант.

При этом она отметила, что руководству города «довольно сложно работать в сложившихся условиях». «С одной стороны, они должны соответствовать требованиям губернатора, но с другой стороны, работу администрации контролируют депутаты, вынужденные отвечать на вопросы избирателей о принятых непопулярных решениях»,— отмечает Людмила Ознобишина.

Депутат Пермской думы, политтехнолог Сергей Ильин отмечает, что «практически во всех регионах со сменой губернаторов прак­тически синхронно менялись главы столиц субъектов». «В Перми ситуация не типичная. У нас фактор институциональной встроенности в вертикаль власти оказался важнее персональной ориентации. При Дмитрии Самойлове мэрия стала еще более активным проводником политики краевых властей под руководством Максима Решетникова. Поэтому прозвучавшая критика выглядит, на мой взгляд, как предложение провести работу над конкретными ошибками, нежели как предложение уйти в отставку. Карточка желтая, а не красная»,— отмечает эксперт.

Константин Кадочников