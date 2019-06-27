Финансам и праву придали новое значение

Развитием финансовой и юридической грамотности заинтересовались крупные участники рынка — они проводят лекции и вебинары, рассчитанные на различные возрастные группы. По данным Роспотребнадзора Свердловской области, уровень финансовой грамотности в 2018 году составил 54% (+6% к 2017 году), однако количество опрошенных по сравнению с 2017 годом снизилось почти на 26% (932 человека). Эксперты полагают, что эффект от мероприятий проявится через пять-семь лет.



Финансовая грамотность в документах

Первые мероприятия по развитию финансовой грамотности в Свердловской области начали проводиться с 2010 года. Комплексный подход к повышению образованности в этой сфере начал формироваться в мае 2018 года, когда правительство Свердловской области и Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) подписали соглашение. На базе университета был создан Региональный центр финансовой грамотности (РЦФГ), где проходят образовательные мероприятия, консультации, конференции и куда можно обратиться за учебными материалами. Как пояснила министр финансов региона Галина Кулаченко, «необходимость такой работы очевидна, ведь потребители не всегда правильно используют финансовые инструменты».

В ноябре 2018 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил комплексную программу по повышению финансовой грамотности в регионе до 2023 года. Согласно документу, она «поможет охватить все группы населения, избежать дублирования мероприятий, повысить их качество». По словам госпожи Кулаченко, таким образом удастся решить сразу несколько задач: «изучить и адаптировать лучший опыт в сфере финансовой грамотности и защиты прав потребителя и использовать его в регионе». Помимо разработки непосредственно образовательных программ, документ подразумевает создание информационных ресурсов для потребителей финансовых услуг.

Согласно документам, на реализацию проекта с 2018 по 2023 годы предусмотрено более 81,5 млн руб. из областного бюджета. В прошлом году на развитие финансовой грамотности из региональной казны было направлено около 5,2 млн руб., в последующем на эти цели предусмотрено около 15,3 млн руб. ежегодно.

Финансы для каждого

Мероприятия по повышению финансовой грамотности охватывают различные категории слушателей. Например, в июле 2018 года в рамках международной выставки «Иннопром» Банк России провел обучающие семинары для предпринимателей и тех, кто планирует открыть свое дело. О «подводных» камнях различных инструментов для развития бизнеса рассказали эксперты ЦБ, регионального министерства экономики, а также коммерческие банки и микрофинансовые и страховые организации. Участники мероприятий интересовались покупкой валюты на бирже, взаимодействием с банками, страховыми и лизинговыми компаниями.

«Одной из задач повышения финансовой грамотности является донесение до предпринимателя или человека, планирующего заняться бизнесом, информации о своих возможностях, способах воспользоваться ими и защитить свои права. Мы помогаем предпринимателю принимать правильные и эффективные решения»,— сообщил начальник Управления службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг по УрФО Банка России Сергей Кокоулин. По его словам, в более широком понимании повышение финансовой грамотности МСБ — это одна из составляющих национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы на 2019–2024 гг.». По данным ЦБ, его цель — развитие предпринимательства за счет увеличения государственной поддержки, устранения разного рода барьеров для его развития, что в конечном счете должно привести к увеличению доли МСП в ВВП.

Для людей предпенсионного и пенсионного возраста на территории Свердловской области действует «Школа пожилого возраста». В октябре 2018 года в Екатеринбурге пенсионеры прошли тестирование по теме финансовой грамотности в Уральском ГУ Банка России. Экс-руководитель Уральского ГУ Банка России Евгений Барышников отмечал, что «пожилые люди справились с тестом на отлично, а некоторые из них показали более высокие результаты, чем молодежь».

В конце октября Банк России пригласил людей старшего поколения в УрГЭУ на бесплатное обучение по курсу «Прививаем культуру финансовой грамотности» (разработан совместно с интернет-порталом «Баба-Деда»). Курс включал четыре трехчасовые занятия по различным темам: «Экономия для жизни», «Банковские услуги», «Удаленный доступ к услугам» и «Правила безопасности». В Екатеринбурге в обучении приняли участие 30 человек. Планируется, что курс повторится в августе 2019 года.

Представители ЦБ отмечают рост интереса школьников, студентов, а также воспитанников детских домов к урокам финансовой грамотности. Так, с января по апрель в 3,9 тыс. онлайн-уроков в УрФО приняли участие 651 школа и 100 средних специальных учебных заведений (ССУЗов), 14 интернатов и шесть детских домов. «Особенностью проекта весной стало участие 44 колледжей, техникумов и училищ Свердловской области — это рекордное количество среди всех регионов. В целом по округу доля ССУЗов, в которых подростки обучаются на онлайн-уроках, по сравнению с весенней сессией 2018 года выросла с 8 до 13%»,— сообщили в Уральском ГУ Банка России.

Для школьников и детей в Свердловской области проводятся интерактивные мероприятия по повышению финансовой грамотности. Как сообщала директор Регионального центра финансовой грамотности Елена Овсянникова, в УрГЭУ для школьников впервые провели «финансовую елку», а также мероприятие «Дед Мороз и сказочные герои в Королевстве финансов», на котором дети узнали, что такое доходы и расходы, как правильно распоряжаться деньгами и как уберечь их от мошенников.

Всего за 2018 год в муниципалитетах региона прошло 350 уроков финансовой грамотности, в которых поучаствовали более 15 тыс. школьников 7–9 классов. «Тема занятий — “Бюджет страны, города, семьи” выбрана не случайно. Ребятам важно понимать, что деньги не “появляются сами по себе”, это большой труд как их родителей, так и всех жителей нашего региона»,— сообщила госпожа Кулаченко. Как рассказали в региональном правительстве, проект Минфина также предусматривает аналогичные открытые лекции для студентов и преподавателей УрФУ, УрГЭУ, Технического университета УГМК.

Банковская грамота

Развитию финансовой грамотности уделяют внимание и крупные банковские структуры. В сентябре 2018 года Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил «Гид по финансам. Советы от УБРиР», в рамках которого проводятся десятки обучающих мероприятий. Среди отличительных особенностей проекта отмечается использование различных форматов взаимодействия спикеров и аудитории. Для взрослых предусмотрены семинары, мастер-классы и дискуссионный клуб, для детей — игротека, конкурсы и квесты. Также можно посмотреть прямые эфиры в социальных сетях или почитать лайфхаки по финансовой грамотности на онлайн-сервисе кредитной организации.

Уральский банк Сбербанка в апреле провел урок финансовой грамотности в рамках образовательного проекта LifeHub-лаборатории «Школа взрослой жизни». Руководитель проектов дивизиона «Забота о клиентах» Сбербанка Вера Кравченко рассказала о том, как эффективно обращаться со своими доходами, вести бюджет, экономить, рационально пользоваться ресурсами и финансовыми продуктами. Больше всего ребят интересовала тема мошенничества с банковскими картами и способы защиты от него.

Урал интересуется правом

Вместе с финансовой грамотностью появился запрос на повышение знаний среди населения в сфере юриспруденции. По данным регионального департамента по обеспечению деятельности мировых судей, за три месяца в Свердловской области бесплатную юридическую помощь от органов исполнительной власти получили около 15 тыс. обратившихся, заявки на получение юридической помощи поступили от более 14,6 тыс. человек. Чаще всего граждане получали устные консультации — в департаменте зафиксировано 12,4 тыс. таких случаев, письменные разъяснения были направлены в более 1,4 тыс. случаях. По итогам обращений количество составленных заявлений, жалоб и других документов правового характера составило 853.

Свердловский региональный фонд социального страхования в устной форме дал консультации почти в 6 тыс. случаях обращений, в письменном виде — в 537 случаях. Региональное Госюрбюро предоставило бесплатную юридическую помощь в 1,4 тыс. случаях. Участники негосударственной системы — юридические клиники при учебных заведениях (Гуманитарный университет, Уральский государственный педагогический университет и другие) оказали бесплатную юридическую помощь 163 гражданам.

В развитии юридической грамотности заинтересованы и политики. Депутат городской думы Екатеринбурга Алексей Вихарев планирует с сентября читать лекции по налогообложению учащимся 10–11 классов школ Орджоникидзевского района и первокурсников вузов.

По итогам опроса Роспотребнадзора по Свердловской области, за 2018 уровень финансовой грамотности свердловчан достиг 54% — это на 6% больше показателя 2017 года. Впрочем, количество респондентов по сравнению с 2017 годом уменьшилось на 25,7% и составило около 2,7 тыс. человек (в 2017 году опрос прошли более 3,6 тыс. человек). Количество человек, признавшихся в недостатке знаний по финансовым вопросам, выросло за год на 2% и составило 42%.

Дарья Соколова