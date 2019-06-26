Минобороны заявило о готовящихся вбросах против военного руководства

Против представителей руководящего состава вооруженных сил России всех уровней готовятся информационные провокации, заявили в Минобороны. «Хочу отметить: мы понимаем, что по мере укрепления роли России в мире нападки на ВС и на военное руководство будут только усиливаться»,— заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков на круглом столе, посвященном актуальным вопросам информационного противодействия.

По словам генерал-майора, на сегодняшний день военному ведомству достоверно известно о «скоординированной работе», которая ведется «отдельными государствами через конкретные СМИ» и направлена на дискредитацию российских политиков, общественных деятелей, предпринимателей и журналистов. «Осуществляется непрерывный сбор и комплексный анализ информации — в первую очередь персональной»,— сказал господин Конашенков.

В Минобороны подчеркнули, что «грязные методы» информационной борьбы не останутся без «адекватного ответа».