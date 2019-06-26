Михаил Щербаков вернулся на пост первого вице-мэра Липецка

Первым заместителем мэра Липецка вновь назначен Михаил Щербаков, сообщила пресс-служба городской администрации. Господин Щербаков уже работал в этой должности с ноября 2018 года, но в апреле 2019-го, после отставки главы города Сергея Иванова, чиновник уступил должность совладелице местной ГК «Трио» Евгении Уваркиной. Она таким образом стала и.о. мэра. Сам Михаил Щербаков на два месяца до выборов был назначен советником и.о. главы. После избрания Евгения Уваркина вернула должность господину Щербакову. На этом посту он будет курировать вопросы градостроительства и архитектуры, охраны окружающей среды, ЖКХ, энергетического комплекса, тарифообразования и энергосбережения, переселения из аварийного жилья, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Михаилу Щербакову 41 год. В 1999 году окончил Липецкий государственный педагогический институт по специальности «география», в 2004-м – Липецкий финансово-экономический институт по специальности «банковское дело», в 2010-м – Московский институт экономики и управления в строительстве и промышленности. Карьеру начинала на цементном заводе, проработав там в 2000–2003 годах. Затем перешел в главное управление градостроительства и землеустройства администрации Липецка. В 2007 году переведен в управление строительства и архитектуры Липецкой области консультантом отдела формирования и реализации жилищных программ. В 2008-м назначен заместителем, в декабре того же года начальником регионального управления капитального строительства. С июля 2017 года – заместитель главы Липецка по вопросам градостроительства и архитектуры, ЖКХ, имущественных и земельных отношений. В ноябре 2018-го стал первым вице-мэром.

О том, как Евгению Уваркину утверждали в должности мэра Липецка, читайте в материале “Ъ-Черноземье” «"Приглашаю к созданию прекрасного будущего"».

Александр Прытков