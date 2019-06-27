Гостиничная карта

Основатели международной технологической компании 2ГИС — семья новосибирского предпринимателя Александра Сысоева — открывают отель уровня «пять звезд» в Республике Алтай. По оценкам экспертов, инвестиции в проект составили не менее 300 млн руб. Кlever resort&spa будет использоваться компанией для собственных корпоративных нужд и оказывать услуги туристам. Планируется, что в сезон его заполняемость составит 100%. Это будет третий отель такого уровня в республике. Эксперты полагают, что спрос на премиальный турсервис на Алтае есть, а отелей высокого класса в регионе немного.

Семья предпринимателя Александра Сысоева, контролирующая международную технологическую компанию 2ГИС, открывает в Республике Алтай отель Кlever resort&spa уровня «пять звезд». В компании уточнили, что отель создан на площадке базы отдыха «Солнечная долина», принадлежащей семьей Сысоевых, где 2ГИС проводил обучающие семинары и конференции. 2ГИС — разработчик одно­именного справочно-карто­графического сервиса. Штаб-квартира компании находится в Новосибирске. Входит в топ-10 самых дорогих компаний Рунета по версии Forbes.

«Небольшой номерной фонд на 60 человек и отсутствие связи не позволяли полноценно использовать базу под потребности наших корпоративных выездов»,— рассказала “Ъ” президент 2ГИС Вера Гармаш. По ее словам, в результате реорганизации базы был создан отель на 160 гостей. «Построено 12 новых домов, в том числе категории "люкс" (три одноэтажных "люкса", три двухэтажных "люкса", три секционных семейных дома). Полностью реконструирован ресторан, построены детские площадки, детский клуб, завершается строительство открытого бассейна, сделано освещение территории, ландшафтный дизайн»,— говорит госпожа Гармаш. Площадь застройки — около 4 тыс. кв. м. Собственники не раскрывают объем инвестиций, однако, по оценкам экспертов, вложения в создание отеля такого класса на Алтае с учетом реконструкции существующей базы отдыха начинаются от 300 млн руб. Окупить вложения планируется за восемь лет.

«В первую очередь мы делали эту реорганизацию для себя»,— говорит Вера Гармаш, отмечая, что «Солнечная долина» была прежде всего ориентирована на групповые заезды туристов. «Новый отель позиционируется компанией для семейного отдыха и проведения бизнес-мероприятий на высоком уровне, будем активно привлекать к нам туристов»,— говорит она. По расчетам компании, в сезон с мая по сентябрь заполняемость отеля составит 100%, в межсезонье — 50%.

В правительстве Республики Алтай сообщили "Ъ", что отель 2ГИС будет в регионе третьей гостиницей уровня «пять звезд». С 2016 года в республике работает отель «Алтай Resort» (78 номеров), с 2018 года — Altay Village (22 номера).

По мнению директора по туризму ООО «Сибирь-Алтай» Юлии Володиной, сегмент размещения высокого класса на Алтае представлен пока слабо, при этом спрос на такие услуги со стороны туристов есть. «Это перспективное направление. Несмотря на это, успех нового отеля будет зависеть в первую очередь от того, как владельцы выстроят отношения с тур­операторами, как будет продвигаться бренд и насколько уровень услуг будет соответствовать цене»,— говорит она.

Новый отель в первое время будет забирать долю рынка у существующих игроков, работающих в том же сегменте, говорит генеральный директор Hospitality Income Consulting Елена Лысенкова. «Вопрос в том, удастся ли новому игроку удержать эти позиции и нарастить спрос в ближайшие два-три года, какие инструменты он для этого будет использовать, на каких рынках продвигаться. По различным данным, туристы из Центрального федерального округа занимают около 40% в турпотоке на Алтай»,— говорит она.

За прошлый год турпоток на Алтае вырос на 3,1% — до 2,11 млн человек, а номерной фонд оценивается в 60 тыс. без учета частного сектора, предлагающего услуги краткосрочной аренды жилья, приводит данные аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов. «Сейчас внутренний туризм переживает ощутимый подъем, связанный не только со снижением рубля по отношению к доллару и евро, что влечет удорожание поездок для рядовых россиян по внешним направлениям, но и ростом числа так называемых "невыездных" граждан. Это в том числе высокопоставленные госслужащие, сотрудники силовых структур и органов безопасности. В основном это граждане со стабильным, высоким доходом, которые формируют спрос на премиальные туристические услуги мирового уровня и готовы платить за комфорт. Если состоятельные россияне составляют всего 10% всех приезжающих в регион туристов, спрос на комфортабельную гостиницу будет высоким при фактическом отсутствии конкуренции в этом сегменте»,— говорит эксперт, отмечая, что заявленные сроки окупаемости инвестиций в гостиницу премиального сегмента соответствуют действительности.

Оксана Павлова