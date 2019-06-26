Украина выдала на 18 лет

В Северо-Кавказском окружном военном суде (СКОВС) огласили приговор по делу жителя Северной Осетии Тимура Тумгоева, выданного России из Украины. Он обвинялся в обучении навыкам террористической деятельности и в участии в военных действиях на стороне боевиков в Сирии. Суд посчитал вину подсудимого доказанной и назначил ему 18 лет колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на полтора года. Подсудимый отрицал свою причастность к запрещенному в России «Исламскому государству» (ИГ), утверждая, что выезжал только в Турцию, а не к террористам.

Дело 32-летнего жителя Владикавказа Тимура Тумгоева суд рассматривал два с половиной месяца. Допросив свидетелей, изучив письменные доказательства, СКОВС пришел к заключению о виновности подсудимого. В прениях сторон гособвинитель просил назначить ему 19 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и с последующим ограничением свободы на два года. Он также просил оштрафовать подсудимого на 100 тыс. руб. Тумгоев вину не признавал, заявляя, что не выезжал к боевикам в Сирию, ограничиваясь поездками в Турцию, где проживала его семья. Сестра Тумгоева рассказала суду, что брат ездил в Грузию лечить тяжелобольного сына, а не обучаться у боевиков.

По версии следствия, Тумгоев, исповедуя радикальный ислам, уехал в октябре 2014 года из Северной Осетии в Грузию. Там он прошел идеологическую обработку и военную подготовку, обучаясь обращаться с оружием, взрывными устройствами и взрывчатыми веществами. В ноябре 2014 года он вступил в незаконное вооруженное формирование и принимал участие в боевых действиях против правительственных сил в Сирии, с февраля по май 2015 года он сражался под Раккой, а с мая по ноябрь 2015 года, будучи в Стамбуле, организовывал через турецко-сирийскую границу переход добровольцев в лагеря запрещенного в России «Исламского государства».

Приговор Тумгоев воспринял спокойно, полагаясь «на волю Аллаха в своих земных делах». Его адвокат Андрей Сабинин считает, что стороной обвинения суду не были представлены подтверждения участия Тумгоева в антиправительственных военных формированиях в Сирии. По словам адвоката, приговор не может основываться на показаниях анонимных свидетелей, поскольку это противоречит международной конвенции по правам человека.

«Мой подзащитный не признает вины, и приговор будет обжалован»,— сообщал “Ъ” господин Сабинин.

Тимур Тумгоев был выдан украинскими властями российским спецслужбам в сентябре 2018 года, спустя два с лишним года после его задержания в Харькове. Тогда в июне 2016 года среди прилетевших из Стамбула пассажиров при прохождении контроля пограничники установили личность Тумгоева, который числился в базе Интерпола как террорист, разыскиваемый Россией. После его выдачи представители харьковской правозащитной группы и украинского Хельсинкского союза по правам человека опубликовали совместное заявление, в котором требовали провести расследование обстоятельств выдачи Тимура Тумгоева, отстранив при этом от должности на время расследования тогдашнего заместителя генерального прокурора Евгения Енина, подписавшего соответствующий документ.

В обращении правозащитников к властям говорилось, что «руководство генеральной прокуратуры Украины проигнорировало прямое указание Комитета по правам человека ООН государству не выдавать Тумгоева в Россию до завершения рассмотрения его дела комитетом. Оно сознательно нарушило нормы национального и международного законодательства, предписания высокого международного органа в области прав человека».

В Киеве перед зданием Генпрокуратуры прошли акции с требованием вернуть Тумгоева, сражавшегося за целостность Украины на Донбассе в батальоне имени Шейха Мансура.

По словам командира батальона Муслима Чеберлоевского, Тумгоев был зачислен в состав подразделения, ему было выдано удостоверение, он служил на передовой и на базе, и регулярно ездил отмечаться к следователю в Харьков.

В свою очередь, правозащитники утверждали, что российские спецслужбы преследуют Тумгоева за религиозные взгляды мусульманина-салафита, прикрываясь его участием в ИГ, и что его ждут пытки в России. Господин Енин вынужден был обратиться к его сторонникам через украинские СМИ, пояснив, что Тимур Тумгоев находился в розыске за свою причастность к ИГ, которой он не скрывал. Прокурор также сообщил, что Тумгоев не принимал участие в боевых действиях в Донбассе. К тому же украинские власти не нашли оснований для выдачи ему статуса беженца, который он неоднократно пытался получить.

Олег Горяев, Ростов-на-Дону