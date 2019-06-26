Немецкий производитель электроники Loewe прекращает деятельность

Один из первых в мире производителей телевизоров, немецкая компания Loewe, во вторник, 26 июня, объявил о том, что 1 июля он прекратит деятельность, пишет Sddeutsche Zeitung. О банкротстве Loewe объявила еще в начале мая, но тогда она еще надеялась получить у кредиторов деньги на продолжение деятельности, теперь же стало ясно, что получить финансирование не удастся.

Прекращение деятельности компании затронет более 400 работников. Во вторник несколько сотен рабочих Loewe вышло на акцию протеста в баварском городе Кронах, где находится штаб-квартира компании.

Loewe была создана в 1923 году, сначала она специализировалась на производстве электронных ламп и радиоаппаратуры. В конце 20-х годов компания одной из первых в мире начала заниматься разработками телевизионной аппаратуры и в 1931 году представила свой первый телевизор. В последние годы Loewe переживала не лучшие времена, компании все труднее становилось конкурировать с азиатскими производителями, устройства которых в среднем в несколько раз дешевле производимых Loewe. В 2013 году компания уже подавала заявление о банкротстве, но тогда она была приобретена немецким инвестфондом Stargate Capital.

Яна Рождественская