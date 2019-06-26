Медведев поддержал конфискацию машин у пьяных водителей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил за то, чтобы в новой версии КоАП был прописан пункт о конфискации машин у водителей, совершивших ДТП в состоянии опьянения. Такое заявление господин Медведев сделал на заседании Госсовета по развитию сети автодорог и безопасности дорожного движения.

Премьер-министр добавил, что необходимо также учесть право владельца подавать регрессный иск к человеку, из-за действий которого ее конфисковали. «Эту модель можно было бы проработать при разработке нового административного кодекса»,— сказал он.

Ранее МВД предложило законодательно закрепить возможность конфисковывать у автомобилистов машины за пьяное вождение. Соответствующие предложения были отправлены правительству в марте и апреле 2019 года.

Напомним, с 3 июля 2018 года действуют новые правила медицинского освидетельствования водителей. Основанием для признания автомобилиста пьяным является содержание алкоголя не только в выдохе, но и в анализе крови из расчета 0,3 г на литр биоматериала.

В феврале 2019-го стало известно, что МВД и Минздрав смогут обмениваться медицинскими данными об автомобилистах. Правоохранители, в частности, получат доступ к медицинским заключениям россиян, страдающих алкоголизмом.

Подробности о новой инициативе МВД — в публикации “Ъ” «Автомобили нетрезвых хотят передать государству».