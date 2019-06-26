Объем переработки нефти Афипским НПЗ достиг 460 тысяч тонн

В мае этого года Афипский нефтеперерабатывающий завод возобновил работу в штатном режиме. Как сообщили на предприятии, за месяц объем переработки нефти на НПЗ достиг 460 тыс. тонн, что больше показателя апреля на 67% (300 тыс. тонн). Глубина переработки углеводородного сырья увеличилась на 2,2% и составила 80,17%.

Напомним, в мае 2019 года Афипский НПЗ вошел в структуру ПФГ «Сафмар» Михаила Гуцериева, куда также входят ПАО «РуссНефть», АО «НК „Нефтиса“», ОАО «Русский уголь», ПАО «Моспромстрой» и другие.

По информации предприятия, рост показателей Афипского НПЗ в мае обусловлен ограничением поставок сырья в апреле, когда завод полностью прекратил переработку нефти. Это было связано с рядом финансовых сложностей прежних акционеров общества. В мае после смены собственника и руководства завода поставки сырья полностью восстановились, что позволило загрузить мощности предприятия и стабилизировать его производственную деятельность.

Уточняется, что наибольший прирост был зафиксирован в выработке газойля. В мае месяце было получено около 177 тыс. тонн продукта, что составляет более 38% от общего объема произведенной продукции.

В июне Афипский НПЗ планирует переработать 514 тыс. тонн нефти. Руководство завода планируется в ближайшей перспективе произвести масштабную реконструкцию предприятия, а также построить и ввести в эксплуатацию новые технологические объекты. Это позволит увеличить объемы переработки, освоить выпуск новых нефтепродуктов и повысить их качество.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в конце апреля текущего года зампред правления «Уралсиба» Евгений Коган, сын основного владельца банка Владимира Когана, продал контрольный пакет в Афипском НПЗ структуре группы «Сафмар» Михаила Гуцериева. «Ойл Технолоджис» (принадлежит кипрской Cambelor Holdings Ltd., входящей в «Сафмар») заплатила Когану $20 млн. Гендиректором Афипского НПЗ стал Сергей Кращук, бывший глава Краснодарского НПЗ Михаила Гуцериева.

Дмитрий Михеенко