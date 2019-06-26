Депутаты ЗакСа Ленобласти приняли поправки в бюджет на 2019 год

Депутаты Законодательного собрания Ленобласти в трех чтениях приняли изменения в областной бюджет региона на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Это вторые поправки в документ, вносимые в текущем году.

Доходы и расходы областной казны на 2019 год увеличились почти на 680 млн рублей (до 123 и 138,8 млрд рублей соответственно). Профицит остался неизменным и составил 15,7 млрд рублей. Частично сократить его объем чиновники планируют благодаря остаткам средств на счетах бюджета за прошлый год, который был исполнен с профицитом в размере 13,2 млрд рублей.

Увеличить доходную часть удалось за счет поступлений из федерального бюджета (615,5 млн руб) и Фонда содействия реформированию ЖКХ (64,4 млн руб). Большую часть средств планируется направить на развитие предприятий АПК.

В отчете Контнольно-счетной палаты сообщается, что в период с 10 января по 1 июня 2019 года на банковских депозитах были размещены средства областного бюджета в размере 64,2 млрд рублей. Начисленные проценты превысили 1,77 млрд рублей, однако эти средства не были учтены. По словам первого заместителя председателя правительства Ленобласти Романа Маркова, эта сумма будет учтена при рассмотрении следующих изменений в бюджет региона осенью этого года.

Кроме того, больше 2,8 млрд рублей финансовый блок Ленобласти распределил между комитетами регионального правительства. В частности, 1,6 млрд рублей от комитета финансов были направлены на нужды других ведомств, а 1 млрд высвободился из-за незаконченных концессионных соглашений. Средства направят в сферу культуры, здравоохранения, дорожного хозяйства, обращения с отходами.

Ольга Кантемирова