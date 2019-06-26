Гепатит вышел из водопровода На севере Сахалина власти отчитались о мерах по борьбе с инфекцией

Власти Сахалинской области и администрация Охи отчитались об успешном завершении активной фазы борьбы со вспышкой гепатита А. По данным Роспотребнадзора, возбудитель мог попасть в водопроводную систему из канализационных стоков. С 24 по 26 июня жителям было запрещено пользоваться водой из-под крана. Затем ограничения были сняты, однако пока власти рекомендуют перед использованием отстаивать воду не менее часа.

Сейчас в Охе продолжаются обследования людей из группы риска, ведутся вакцинация детей и поиск возможного источника заражения. По данным Роспотребнадзора, гепатит мог попасть в водопроводную систему из канализационных стоков. Мэр города Сергей Гусев распорядился осушить, зачистить и дезинфицировать подвалы. «С трех часов началась промывка сети, анализы взяты, концентрация хлора допустима для употребления в пищу. Сегодня (26 июня.— “Ъ”) в 14 часов объявили, что можно пользоваться водой, но рекомендуется отстаивать ее не менее часа. Водопровод продезинфицирован, не думаю, что это было глобальное что-то: если бы инфекция была в магистральных сетях, шлейф был бы намного больше»,— сообщил господин Гусев.

До 17 часов 26 июня в Охе продолжится работа пунктов раздачи воды, в город также завезено около 3 тыс. пятилитровых бутылок с питьевой водой. Сейчас в городе обследуют подвалы.

Два десятка помещений, по мнению Роспотребнадзора, могут быть источниками подмешивания инфицированной воды в водопроводную сеть.

Все они будут дезинфицированы и приведены в соответствие с требованиями ЖКХ, заявил мэр.

В минздраве Сахалинской области рассказали, что с 22 июня с подозрением на гепатит были госпитализированы пять человек. Двое по состоянию на 26 июня находились в больнице, одного выписали, диагноз у двух оставшихся не подтвердился. «Всего было обследовано около 200 человек, больше фактов заболевания не выявлено. Ход лечения лично контролирует глава министерства здравоохранения области Владимир Ющук. В качестве профилактической меры в Оху доставлены противовирусные вакцины — больше тысячи доз. В настоящее время привиты более 400 детей в возрасте от 3 до 6 лет, 200 сотрудников водоканала, 100 работников пищеблоков пришкольных летних лагерей. Вакцинация детей продолжается»,— рассказали в пресс-службе ведомства.

Ситуация с гепатитом в Охе находилась под контролем правительства региона, заявили в пресс-службе. В город прибыл зампред областного правительства, куратор ТЭКа и ЖКХ Владимир Сидоренко и главный санитарный врач Ольга Фунтусова. Областные власти оказали городу содействие в приобретении дополнительных вакцин и материалов для дезинфекции водопровода и подвальных помещений.

Жителям города также обещают провести перерасчет платы за воду.



Свою оценку ситуации с гепатитом предстоит дать также правоохранительным органам: охинская прокуратура установила, что руководством центральной районной больницы и Центром гигиены и эпидемиологии были «несвоевременно приняты комплексные организационные, санитарно-гигиенические и противоэпидемические меры. Их руководству вынесены представления об устранении нарушений. «Кроме того, прокурором в следственный отдел по городу Оха следственного управления Следственного комитета РФ по Сахалинской области направлены материалы для дачи уголовно-правовой оценки действиям должностных лиц указанных учреждений»,— сообщает прокуратура.

Оха — самый северный из городов Сахалинской области. Он является одним из центров нефтяной промышленности региона, там проживают около 20,7 тыс. человек.

Сергей Васильев, Южно-Сахалинск