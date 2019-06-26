Бывший воронежский дилер Volkswagen «Гаус» оказался под наблюдением

Арбитражный суд Воронежской области ввел процедуру наблюдения в ООО «Гаус», следует из судебной документации. Резолютивная часть решения арбитража пока не опубликована. Напомним, в течение долгого времени «Гаус» был официальным дилером марки Volkswagen в Воронеже, однако лишился этого статуса в январе после скандала с отсутствием поставок уже оплаченных автомобилей.

Владелец автосалона Михаил Швыдченко сейчас находится в СИЗО по подозрению в присвоении более 20 млн руб. клиентов (ч. 4 ст. 160 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Одновременно часть покупателей обратились в арбитраж с иском о банкротстве ООО «Гаус».

Подробнее о проблемах у дилера читайте материале “Ъ-Черноземье” «Volkswagen сообразил на троих».

Александр Прытков