Opel раскрыл новый хэтчбек Corsa

Opel Corsa. Фото: Opel

Opel Corsa. Фото: Opel

Opel Corsa. Фото: Opel

Автомобиль получил дизайн в фирменном стиле современных моделей немецкой марки. Новая Corsa стала легче и обзавелась технологиями, ранее недоступными для этой машины — появились матричные фары, система распознавания дорожных знаков, адаптивный круиз-контроль и другие системы активной безопасности, а также продвинутая мультимедиа.

В линейку бензиновых моторов вошли три варианта 1,2-литрового двигателя — атмосферный 75-сильный с 5-ступенчатой механической коробкой передач, турбированные 100-сильный с 6-ступенчатой «механикой» или 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и 130-сильный с «автоматом». Дизель доступен только один — 100-сильный 1,5-литровый агрегат с 6-ступенчатой «механикой».

Также покупателям доступен электрический 136-сильный вариант Opel Corsa-e, представленный в мае 2019 года.

Напомним, Opel покинул российский рынок в 2015 году (тогда компания принадлежала американской General Motors). Работа завода в Санкт-Петербурге была заморожена, выпуск и поставки автомобилей прекращены. О возвращении немецкого бренда на российский рынок было объявлено в феврале 2019 года.