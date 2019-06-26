Госжилфонд Татарстана закрывает счет в принадлежащем семье Талгата Абдуллина Алтынбанке

Государственный жилищный фонд при президенте Татарстана (ГЖФ), один из крупнейших застройщиков в республике и оператор региональной программы социальной ипотеки, с 1 июля закроет расчетный счет в Алтынбанке. Как сообщил ГЖФ, у фонда остаются счета в Ак барс банке и Сбербанке.

В пресс-релизе ГЖФ не объясняется причина решения закрыть расчетный счет.

Алтынбанк принадлежит семье Талгата Абдуллина, который с 1997 по 2018 годы был исполнительным директором Госжилфонда Татарстана. Бывший глава ГЖФ, его брат Ринат Абдуллин и члены их семей напрямую и через ООО «Бизнес-Инвест», ООО «Абдуллингипс» и ООО «Аракчинский гипс» контролируют 99% уставного капитала. 1% принадлежит директору Национальной библиотеки Татарстана Сююмбике Зиганшиной.

Чистая прибыль банка за 2018 год достигала 6,47 млн. руб. За первые пять месяцев 2019 года прибыль составила 34 млн руб., капитал — 640 млн руб., кредитный портфель — 519 млн руб.

Отставка Талгата Абдуллина произошла в октябре прошлого года на фоне нескольких скандалов. В июле того же года арбитраж взыскал с ГЖФ в пользу Татфондбанка 12 земельных участков на 480 млн руб. в качестве платежей за кредит «Метинвест» Рафиля Мухарлямова, соучредителя казанской «Клиники антивозрастной медицины». Также за несколько дней до ухода господина Абдуллина с поста исполнительного директора жилищного фонда СКР по Татарстану завел уголовное дело о хищении 102 млн руб. по соцпрограммам против подрядчика Госжилфонда.

“Ъ-Казань”