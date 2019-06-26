Цифровая трансформация бизнеса и эффективные digital-инструменты

Дата: 18 июля 2019 г.
Место: г. Самара, ул. Самарская, 110, Lotte Hotel, зал «Бриллиант»
Также можно зарегистрироваться по телефону (846) 203-00-88
Для успешного роста и развития бизнеса необходимо следовать цифровым трендам и интегрировать современные технологии в стратегию компании.
- Как переосмыслить стратегию с учетом инноваций и выделить приоритетные стратегические направления для цифровизации своего предприятия?
- Как адаптировать свою организацию к новым возможностям с помощью технологий и инструментов?
- Как современные digital-инструменты помогают отслеживать и увеличивать эффективность от вложений в рекламный бюджет, делая бизнес-процессы и работу сотрудников прозрачными?
Это и многое другое о цифровой трансформации своего бизнеса, а так же реальные кейсы компаний ждут вас на Digital Business Meetup.
Программа мероприятия
10:30–11:00 Регистрация. Приветственный кофе.
11:00–13:00 Дискуссионная панель.
13:00–13:30 Кофе-брейк. Неформальное общение.
Темы для обсуждения
- Цифровизация и современные технологии для продвижения бизнеса. Что это и чем выгодно предпринимателю.
- Инновационная технология речевой аналитики. Как контролировать качество 100% звонков вместо случайной выборки.
- Как эффективно интегрировать телефонию и Битрикс24.
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