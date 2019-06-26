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Цифровая трансформация бизнеса и эффективные digital-инструменты

Digital Business Meetup

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Дата: 18 июля 2019 г.
Место: г. Самара, ул. Самарская, 110, Lotte Hotel, зал «Бриллиант»

Также можно зарегистрироваться по телефону (846) 203-00-88

Для успешного роста и развития бизнеса необходимо следовать цифровым трендам и интегрировать современные технологии в стратегию компании.

  • Как переосмыслить стратегию с учетом инноваций и выделить приоритетные стратегические направления для цифровизации своего предприятия?
  • Как адаптировать свою организацию к новым возможностям с помощью технологий и инструментов?
  • Как современные digital-инструменты помогают отслеживать и увеличивать эффективность от вложений в рекламный бюджет, делая бизнес-процессы и работу сотрудников прозрачными?

Это и многое другое о цифровой трансформации своего бизнеса, а так же реальные кейсы компаний ждут вас на Digital Business Meetup.

Программа мероприятия


10:30–11:00 Регистрация. Приветственный кофе.
11:00–13:00 Дискуссионная панель.
13:00–13:30 Кофе-брейк. Неформальное общение.

Темы для обсуждения


  • Цифровизация и современные технологии для продвижения бизнеса. Что это и чем выгодно предпринимателю.
  • Инновационная технология речевой аналитики. Как контролировать качество 100% звонков вместо случайной выборки.
  • Как эффективно интегрировать телефонию и Битрикс24.

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