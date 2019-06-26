Цифровая трансформация бизнеса и эффективные digital-инструменты

Дата: 18 июля 2019 г.

Место: г. Самара, ул. Самарская, 110, Lotte Hotel, зал «Бриллиант»

Также можно зарегистрироваться по телефону (846) 203-00-88

Для успешного роста и развития бизнеса необходимо следовать цифровым трендам и интегрировать современные технологии в стратегию компании.

Как переосмыслить стратегию с учетом инноваций и выделить приоритетные стратегические направления для цифровизации своего предприятия?

Как адаптировать свою организацию к новым возможностям с помощью технологий и инструментов?

Как современные digital-инструменты помогают отслеживать и увеличивать эффективность от вложений в рекламный бюджет, делая бизнес-процессы и работу сотрудников прозрачными?

Это и многое другое о цифровой трансформации своего бизнеса, а так же реальные кейсы компаний ждут вас на Digital Business Meetup.

Программа мероприятия

10:30–11:00 Регистрация. Приветственный кофе.

11:00–13:00 Дискуссионная панель.

13:00–13:30 Кофе-брейк. Неформальное общение.

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