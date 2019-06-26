ТАСС: Россия создаст аналог американского самолета поддержки сухопутных войск

Российские конструкторы создадут аналог американского самолета непосредственной поддержки сухопутных войск на поле боя АС-130, сообщил ТАСС со ссылкой на источник. В качестве летающей лаборатории будет использован военно-транспортный самолет Ан-12 с двумя пушками калибра 57-мм.

Самолет планируют вооружить орудиями меньшего калибра и автоматическими гранатометами.

АС-130 является модификацией транспортника C-130 «Геркулес». Его отличительная особенность в том, что он обладает крупнокалиберной артиллерией, которую невозможно установить на обычные штурмовики.