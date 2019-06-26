Суд Киева отменил решение о переименовании проспектов в честь Бандеры и Шухевича

Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского городского совета о переименовании двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича, сообщает УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука. Ранее проспекты носили советские названия Московский и Генерала Ватутина. Исковое требование подавал Институт правовой политики и социальной защиты и две общественные организации.

Адвокат сообщил, что мотивировочную часть решения суд пока не огласил. Как только будут получены документы, решение суда будет обжаловано.

Напомним, закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов», запрещающий пропаганду советской символики, был принят Верховной радой 9 апреля 2015 года. Документ предполагает демонтаж советских памятников и переименование топографических объектов, названных в честь советских государственных деятелей.

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