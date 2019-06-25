Борис Ковальчук вышел из «Интер РАО»

В преддверии принятия новой опционной программы гендиректор и предправления «Интер РАО» Борис Ковальчук продал 0,15% акций «Интер РАО» примерно за $12 млн. Это весь пакет, принадлежавший топ-менеджеру в компании. Вслед за ним еще 0,25% акций могут продать остальные руководители госхолдинга.

Глава «Интер РАО» Борис Ковальчук 19 июня продал принадлежащие ему 0,1523% акций компании, следует из раскрытия энергохолдинга. По оценке Владимира Скляра из «ВТБ Капитала», стоимость пакета может достигать $12 млн. Покупателя в «Интер РАО» не раскрывают, ссылаясь на конфиденциальность сделки. Во вторник стоимость бумаги «Интер РАО» на Московской бирже упала на 4,5%, до 4,82 руб. Но за предыдущие две недели стоимость акции выросла на 20%.

Совет директоров «Интер РАО» утвердил опционную программу для топ-менеджмента в 2016 году. Руководству предлагалось приобрести до 2% капитала энергохолдинга из квазиказначейского пакета. В 2018 году подошел срок исполнения программы. Через ускоренный сбор заявок (ABB) компания разместила 1,14% акций стоимостью 3,48 руб. за бумагу. Две трети акций приобрели иностранные инвесторы.

В «Интер РАО» отметили, что показатели роста капитализации компании предусмотрены KPI высшего менеджмента и отражают приоритеты стратегии. В энергохолдинге добавили, что при разработке новой стратегии совету директоров будет предложена новая мотивационная программа для высшего менеджмента (включая вариант выплаты вознаграждений менеджменту или их части акциями компании), при этом рост стоимости бумаг сохранится как ключевой стратегический вектор. «С учетом этого можно ожидать в перспективе существенного увеличения акций в собственности высшего руководства “Интер РАО”»,— говорят в компании.

Вслед за Борисом Ковальчуком свои акции намерены продать и остальные топ-менеджеры, которые сейчас в совокупности владеют 0,25% «Интер РАО», говорят собеседники “Ъ”. Одобрить продажу этих бумаг предварительно должен господин Ковальчук.

Учитывая, что пакет главы «Интер РАО» был получен по предыдущей опционной программе, «текущий уровень котировок выглядит привлекательным», считает Владимир Скляр. В свете заявлений менеджмента о работе над новой опционной программой «вполне возможно, что эта продажа будет нивелирована получением акций в рамках новой программы».

Татьяна Дятел