Главу нашли на стройке

Глава Энгельсского района Саратовской области будет избран на ближайшем заседании районного собрания депутатов, дата которого пока не назначена. По результатам работы конкурсной комиссии на этот пост претендуют двое — руководитель аппарата собрания Борис Михайлов и экс-министр строительства и ЖКХ области Дмитрий Тепин. Ожидается, что главой района станет господин Тепин, который уже занимает пост исполняющего обязанности руководителя района. Эксперты считают, что у экс-министра достаточно опыта, но опасаются, что он сконцентрируется на аппаратной работе.

Вчера конкурсная комиссия по избранию главы Энгельсского района Саратовской области определилась с двумя кандидатами на этот пост. На него претендуют бывший министр строительства и ЖКХ области Дмитрий Тепин, который в настоящее время исполняет обязанности главы района, и руководитель аппарата районного собрания депутатов Борис Михайлов. Заявку на конкурс третьего кандидата, бывшего депутата городского совета Энгельса Олега Гоголева, комиссия ­отклонила.

Как ранее сообщал „Ъ“, пост главы Энгельсского района освободился в мае этого года, после того как руководитель муниципалитета Александр Стрелюхин перешел в областную администрацию на должность вице-губернатора — председателя правительства. В начале июня исполняющим обязанности главы района был назначен министр строительства и ЖКХ региона 38летний Дмитрий Тепин. Господин Тепин — уроженец Саратова, в 2003 году окончил Поволжскую академию госслужбы им. Столыпина (в настоящее время — ПИУ РАНХиГС). В 2002–2006 годах он работал помощником депутата областной думы, после чего в течение четырех лет занимал должность заместителя главы администрации Приволжского муниципального образования Энгельсского района, а затем еще два года возглавлял это МО. В министерстве строительства и ЖКХ области работал с 2012 года.

Эксперты сходятся во мнении, что Энгельсское районное собрание депутатов проголосует за Дмитрия Тепина. 3 июня вице-губернатор Игорь Пивоваров представил его собранию и рекомендовал поддержать кандидата.

Депутат Саратовской облдумы единоросс Николай Семенец отметил, что кандидатура Дмитрия Тепина ему импонирует тем, что тот имеет «многолетний опыт в сфере ЖКХ». «Это поможет ему, несмотря на довольно молодой возраст, решать актуальные вопросы в городском хозяйстве. В Энгельсе слаженная ­команда, на которую он сможет опереться»,— уточнил парламентарий.

Депутат Саратовской областной думы Станислав Денисенко (ЛДПР) также считает, что восьмилетнего опыта господина Тепина на министерском посту хватит для того, чтобы руководить Энгельсским районом. «Единственный момент: работа в районе — это работа на земле, с людьми, общение с депутатами и решение проблем совместными усилиями, работа в министерстве — это прежде всего аппаратная работа. И если Дмитрий Валентинович (Тепин. — „Ъ“) будет работать с людьми, на местах, я думаю, народ его поддержит, а если будет вести себя как аппаратчик, могут возникнуть проблемы»,— предположил господин Денисенко.

Депутат областной думы Николай­ Бондаренко (КПРФ) «не ждет ничего позитивного» от вероятного избрания господина Тепина главой ­Энгельсского района. «Должность эта расстрельная,— считает он.— Городское хозяйство в Энгельсе, как и в любом другом муниципальном образовании Саратовской области, находится в плачевном состоянии в связи с хроническим недофинансированием. Я сомневаюсь, что у господина Тепина хватит принципиальности и настойчивости это ­разрешить».

Политолог Дмитрий Олейник напоминает, что к деятельности господина Тепина на посту министра «были претензии», в частности по вопросу организации работы фонда капитального ремонта многоквартирных домов и благоустройства, однако в тех случаях он был куратором, а не непосредственным исполнителем поставленных задач.

«Теперь у него есть возможность продемонстрировать свои возможности в непосредственном управлении крупным муниципалитетом,— считает политолог.— Конечно, у Александра Стрелюхина больше опыта и выше рейтинг, но это не означает, что кандидатура господина Тепина не подходит для Энгельсского района. Главное — какие задачи будут поставлены и как будет организован контроль».

Марина Ковалева