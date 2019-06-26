В онлайн-торговлю запустят «Спутник»

Совладелец рекламных подрядчиков РЖД iMars и «Актив СП» Евгений Соболев инвестирует в запуск маркетплейса товаров из Китая и Юго-Восточной Азии «Спутник». Проект нацелен на региональную аудиторию, которая, по мнению его создателей, не доверяет иностранным сайтам. На рынке уже несколько подобных проектов, не считая AliExpress, и конкуренция потребует больших ресурсов, считают эксперты.

Совладелец коммуникационной группы iMars Евгений Соболев и ее президент Владимир Ступников основали ООО «Спутник», которое займется запуском и развитием одноименного маркетплейса, рассказала “Ъ” представитель проекта. Господа Соболев и Ступников получили 66,7% и 33,3% компании соответственно, последний также стал ее гендиректором. Основатели не раскрывают объем инвестиций; по словам источника “Ъ”, знакомого с деталями проекта, на разработку платформы, маркетинг и наем сотрудников потребуется не менее 150 млн руб.

Евгений Соболев владеет 90% в ООО «Аймарс Медиа» (iMars), а вместе с АО «Лайса» выступает совладельцем «Актив СП» — рекламного оператора электричек «дочки» РЖД, Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК). Среди клиентов iMars — те же РЖД и ЦППК, ФГУП «Московский метрополитен», аэропорт Внуково, X5 Retail Group, говорится на сайте компании.

«Спутник» будет ориентирован на потребителей из регионов, которые «не доверяют иностранным площадкам», на нем будут представлены недорогие товары повседневного спроса, бытовая техника, одежда, обувь и др., говорят в компании. Первоначально планируется привлекать компании из Китая и Юго-Восточной Азии, затем из Европы и России. На российском рынке с китайскими поставщиками уже работают AliExpress, Joom и принадлежащий Mail.ru Group Pandao. Но у российской аудитории пока не сформирована приверженность к конкретным маркетплейсам, надеется Владимир Ступников.

«Любой новый маркетплейс имеет шанс стать успешным только при условии конкурентоспособного товарного предложения. Это означает либо более привлекательные цены, чем на других площадках, либо уникальный ассортимент»,— рассуждает гендиректор eBay в России, Израиле и на развивающихся рынках Европы Илья Кретов. Наиболее низкие цены чаще всего предлагают крупные поставщики, которые, учитывая географию, заявленную «Спутником», скорее всего уже размещают товары на других платформах, полагает он. «Уникальный ассортимент попадает на маркетплейс не сразу, это так называемый long-tail, то есть продавцы с единичными товарами, которые, возможно, придут на площадку, когда та станет достаточно раскрученной, но на это уйдет много времени»,— добавляет господин Кретов. Еще одно условие успеха — логистика, на решение этой задачи даже у крупных игроков уходит несколько лет, указывает он, прогнозируя, что выход на прибыльность подобного проекта займет не менее трех—пяти лет.

Другой собеседник “Ъ” в одном из крупных операторов интернет-торговли пока не видит, за счет чего «Спутник» смог бы быстро набрать аудиторию. По его мнению, лояльные покупатели у существующих площадок уже успели появиться. При этом Pandao и маркетплейс «Беру» «Яндекс.Маркета» хоть и нашли место на рынке, но пока не смогли занять на нем действительно крупные доли, несмотря на ресурсы их владельцев, рассуждает собеседник. iMars хорошее коммуникационное агентство с экспертизой и связями на китайском рынке, «но мало договориться с поставщиками — важнее договориться с логистическими партнерами, которые все это будут доставлять», резюмирует он.

Дмитрий Шестоперов