«Балтрос» покинет номера

Девелоперская компания «Балтрос» решила продать гостиничный проект в Выборгском районе Петербурга и сосредоточиться на жилищном строительстве. Ранее компания планировала возвести на Литовской улице трехзвездную гостиницу на 176 номеров на собственном земельном участке. Аналитики отмечают, что жилищное строительство является более прогнозируемым и окупаемым, чем отельный бизнес.

ГК «Балтрос» планирует продать проект трехзвездной гостиницы на улице Литовская, 1, рассказал “Ъ” директор по развитию компании Владимир Миронов. «Мы отказались от идеи самостоятельной реализации проекта, все-таки наша сфера — это жилищное строительство и объекты социальной инфраструктуры»,— пояснил он. При этом господин Миронов отметил, что если в проект войдет инвестор, то компания готова участвовать в нем землей и выступить в качестве генподрядчика. По его словам, у «Балтроса» есть предварительное соглашение об управлении проектом с международным гостиничным оператором.

Девелопер планировал возвести в Выборгском районе трехзвездную гостиницу на 176 номеров, включающую конференц-центр, фитнес-клуб и ресторан. Согласно концепции, площадь объекта должна составить 7,2 тыс. кв. м, срок строительства — два года. Стоимость проекта оценивается в 980 млн рублей с учетом выкупа земли, срок окупаемости — в девять лет. Участок в 0,5 га находится в собственности «Балтроса». В компании пояснили, что земля приобреталась под строительство недвижимости, но на ней пока не было возведено никаких объектов.

ГК «Балтрос» занимается строительством жилья и объектов инфраструктуры, в ее портфель входит более 2 млн кв. м недвижимости. Помимо девелопмента компания занимается разработкой программного обеспечения и планирует строительство завода по производству фармацевтических субстанций в петербургской ОЭЗ. Единоличным владельцем УК «Балтрос» является бывший руководитель упраздненной Роснедвижимости Сергей Подобед.

Решение о продаже может быть связано с тем, что проект перестал отвечать требованиям к вложенному капиталу или инвестор просто решил не выводить деньги из оборота, считает управляющий партнер Cronwell Hotels & Resorts Алексей Мусакин. «Им проще построить жилье, которое окупится гораздо быстрее. В случае с отельным бизнесом есть много факторов, которые могут ухудшить ситуацию с загрузкой и ценой и сдвинуть окупаемость»,— отмечает он. Литовская улица — это довольно специфическая локация для размещения гостиницы, доходные продукты в гостиничных форматах реализуются все чаще, а рынок насыщен, добавляет руководитель направления девелопмента Becar Asset Management Екатерина Тейдер.

Найти инвестора на долю в проекте будет сложно: они предпочитают покупать проекты целиком, поскольку тогда не возникает вопроса разделения прибыли, вложений в ремонт, поясняет господин Мусакин. Реалистичный срок окупаемости проекта — 13 лет, полагает он. По данным IPG.Estate, по итогам прошлого года на гостиничный сектор Петербурга приходилось 2% от общего объема инвестиций в городской рынок недвижимости ($630 млн). Как подсчитали в Colliers International, в 2018 году доля трехзвездных отелей в структуре нового предложения на рынке (1,2 тыс. номеров) составила 30%.

Константин Куркин